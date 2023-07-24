Во Владивостоке появится «Дом шахмат»

Это место будет площадкой для интеллектуальных тренировок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке в ближайшее время приступят к созданию центра притяжения интеллектуалов. Речь идет о «Доме шахмат», он появится на первом этаже здания на Мордовцева, 8. Договор о предоставлении муниципального помещения более 100 квадратных метров в пользование подписан 20 июля между администрацией Владивостока и автономной некоммерческой организацией «Спортивно-интеллектуальный клуб «ДВ-интеллект», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Это место будет площадкой для интеллектуальных тренировок, как для детей, так и для взрослых. Оно также прекрасно подойдет новичкам, которые только начинают играть в шахматы. Здесь смогут проводить небольшие турниры для разных возрастных групп, а еще центр станет прекрасным пространством, где можно с пользой и интересно провести досуг.

«Мы откликнулись на предложение наших партнеров – АНО «ДВ-интеллект», которые готовы вкладывать средства и создать в городе постоянный дом для интеллектуальных игр. Совместно нашли подходящее помещение - в самом центре Владивостока, на пересечении транспортных путей, что позволит пользоваться этой площадкой максимальному количеству ребят, да и взрослых тоже. Надеемся, уже в следующем году наша мечта осуществится», – отметил глава города Константин Шестаков.

К слову сказать, воссоздание городского шахматного клуба – это не единственный проект, который реализует администрация Владивостока совместно с командой «ДВ-Интеллект». В этом году 20 педагогов из городских школ прошли профессиональную подготовку по обучению детей шахматам, а с нового учебного года занятия по шахматам стартуют в 10 школах Владивостока.

«Шахматные клубы – один из важнейших элементов знаменитой на весь мир советской шахматной школы, важная деталь огромного механизма, который воспитал целое интеллектуальное поколение», – рассказал основатель АНО «Спортивно-интеллектуальный клуб «ДВ-интеллект», советник ректора Дальневосточного федерального университета Рафаиль Айндинов.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как пятилетний ребенок из Владивостока стал чемпионом России по шахматам. Богдан Калинин обладатель множества медалей и кубков, например, он одержал победу в чемпионате Владивостока до девяти лет, в первенстве Приморья занял второе место, а во Всероссийских соревнованиях «Кубок Камчатки» завоевал третье место. Так что это первый его успех в шахматах федерального масштаба.

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