Приморский спортсмен повстречал двух белух во время тренировки

Китов так привлекла яркая сине-фиолетовая доска и ее владелец. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето во Владивостоке в самом разгаре, приморцы едут на пляжи, как только выпадает свободное время. Вот и один из жителей города, как только предоставилась возможность, вышел в море на тренировку на sup-борде. Неожиданно из воды показались две белухи и принялись сопровождать человека, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Китов так привлекли яркая сине-фиолетовая доска и ее владелец, что некоторое время они провели в его компании. Мормлеки играючи кусали спортсмена за ногу и даже столкнули его в воду. На видео мужчина радуется встрече с животными, он испытывает только счастье и восторг, без всякого страха.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как белухи сопроводили яхтсменов в акватории Владивостока. Эти прекрасные морские существа следовали за участниками спортивной регаты «Кубок «Семь футов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдыхающие в Находке попытались «оседлать» белуху

Еще одна бывшая узница «китовой тюрьмы» вновь приплыла к людям, а те ее залапали [видео] (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.