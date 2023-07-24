За что платить?: с отдыхающих на Малой Тавайзе потребовали плату за нахождение на пляже

Кадры от очевидцев. Фото: СОЦСЕТИ

Приморцев, которые решили съездить в субботу 22 июля на пляж Малая Тавайза на территории Артемовского городского округа, ожидал неприятный сюрприз. Мало того, что цена местной парковки выросла в полтора раза – со 100 до 150 рублей, с них потребовали дополнительно оплатить нахождение на пляже. Об этом отдыхающие рассказали в телеграмм-чате главы городского округа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы приехали с маленькой кухней, чтобы вещи были в безопасности, чтобы переодеться там. К нам подошел человек, показал бумажку с печатью и сказал, что с нас еще 300 рублей, итого - 450» – написали очевидцы.

Все попытки объяснить, что они приехали на пляж на короткое время и займут совсем немного места, не принесли успеха.

Мусорка. Фото: СОЦСЕТИ

«Заплатили, конечно, но настроение испортилось. Ладно за парковку берут, это, как минимум, удобно. Но за место на пляже? Там нет никаких удобств. Я считаю это сверхнаглость – еще и деньги брать» – отметили отдыхающие.

В доказательство своих слов они приложили фотографии поврежденной кабинки для переодевания и туалета, в котором, по их словам, совсем не закрываются двери.

Туалет. Фото: СОЦСЕТИ

Управление имущества городского округа Артем сообщило «Комсомольской правде – Владивосток», что часть пляжа Малая Тавайза передана в аренду юридическому лицу. Арендатор в рамках договора может оказывать людям платные услуги. Однако, для этого он обязан провести благоустройство арендованного участка, чего на данный момент в полном объеме не исполняет.

В настоящее время арендатора вызвали в администрацию городского округа для проведения беседы и поиска выхода из сложившейся ситуации. Жители и гости Приморского края часто жалуются на арендаторов пляжей, которые требуют деньги не за оказанные услуги, а просто за нахождение людей в месте отдыха.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала про приморских «веревочников» и том, куда на них жаловаться.

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