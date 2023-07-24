«Ливни добавляют работы»: где во Владивостоке ремонтируют дороги

На дорогах с интенсивным дорожным движением ремонт ведется в ночное время. Фото: Администрация Владивостока

Ливни, которые участились во Владивостоке, усилили разрушение дорог и прибавили работы дорожным службам города, сообщило управление дорог краевой столицы.

Муниципальным дорожным службам и привлеченным коммерческим предприятиям кроме планового комплексного ремонта дорог, много времени приходится уделять восстановлению дорожных участков, которые были повреждены в результате выпадения обильных осадков.

Только в Снеговой пади было уложено 3 тысячи квадратных метров асфальта на участках, где после июньских дождей образовались ямы и неровности. Здесь специалисты сняли старый поврежденный асфальт и повторно заасфальтировали «дорожные карты». Работы здесь продолжаются.

Локальный ремонт ведется во всех районах города, где есть проблемы с сохранностью асфальтового покрытия. Кроме Снеговой пади, неровности и ямы устраняют на улицах Жигура, Русской, Котельникова, Баляева, Чкалова, Маковского, Некрасовской, проспекте 100-летия Владивостока, трассе Седанка – Патрокл и других.

Не оставлены без внимания и грунтовые дороги в черте города. Их грейдеруют, подсыпают новым грунтом и утрамбовывают. На обочинах нарезают кюветы для лучшего отведения дождевых осадков.

Большая часть грунтовых дорог в городе находится на острове Русский. Здесь ремонтируют участки дорог на маршруте Кронштадтская – Экипажный – Воевода, Подножье – Воевода, в поселке Шигино. В материковой части города отремонтированы грунтовки на мысе Кунгасный, улицах Выселковой и Снеговой.

«После дождей работы, конечно же, прибавляется в разы. Стараемся максимально оперативно привести грунтовые дороги в порядок, чтобы обеспечить комфортный проезд» - сообщило муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий».

Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг состояния дорог, чтобы оперативно выявлять участки, которые нуждаются в первоочередном ремонте.

В городском управлении дорог подчеркнули, что на дорогах с интенсивным дорожным движением ремонт ведется в ночное время, чтобы снизить влияние на трафик.

Продолжается во Владивостоке и плановый комплексный ремонт улиц. Он включает в себя ремонт сетей инженерных коммуникаций, устройство ливневой канализации, ремонт лестниц, подпорных стен, остановок общественного транспорта, обустройство пешеходных зон, проезжей части и другой дорожно-транспортной инфраструктуры. В этом году мэрия запланировала отремонтировать 30 городских улиц. На части объектов работа уже завершена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отнеситесь с пониманием: Во Владивостоке продолжается строительство новой теплотрассы

Новая теплотрасса позволит увеличить во Владивостоке подачу тепла в дома и современный музей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.