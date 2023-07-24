Во Владивостоке появится новый храм на Лесном кладбище

В ходе совещания принято решение о создании попечительского совета для строительства храма. Фото: Администрация Владивостока

В администрации Владивостока на совещании под руководством мэра Константина Шестакова представили концепцию и эскизный проект нового храма в районе Лесного кладбища. Здание возведут по традиционным канонам православной архитектуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

В совещании приняли участие председатель приходского совета местной религиозной организации православного прихода храма святого праведного Лазаря священник Михаил Тутаев, представитель компании-застройщика «ДЭМ-Строй» и специалисты мэрии.

Проектирование объекта уже завершается. Планируется, что он будет рассчитан на 100 прихожан. В 2023 году также подадут документы на получение разрешения на строительство и благоустройство территории.

Для строительства создадут попечительский совет, который займется сбором средств, контролем за их расходованием и ходом работ. Пожертвовать деньги на возведение храма смогут все желающие жители и организации.

Константин Шестаков отметил, что новый храм может стать не только местом поминовения родных, похороненных на кладбище, но и ценным архитектурным объектом на въезде в город.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в прошлом году открылся Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади Владивостока. Здание классической русской архитектуры хорошо видно со стороны акватории бухты Золотой Рог.

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