«Лишь рога и видно»: фотоловушка поймала одного из обитателей приморского нацпарка в тумане

На снимке олень обнюхивает фотоловушку. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Приморский национальный парк «Земля леопарда» продолжает делиться снимками подопечных. На этот раз сотрудники выложили кадр пятнистого оленя в необычной обстановке: животное окружал густой туман. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты также поделились интересным фактом: пятнистые олени могут оставаться бдительными даже в самом густом тумане, потому что у них чуткий слух и хорошо развитое обоняние. Теперь понятно, почему он подошел так близко к фотоловушке – обнюхивал.

Они также добавили, что всего в нацпарке «Земля леопарда» и на окружающих его территориях живет больше 28 тысяч оленей. Посчитать их удалось с вертолета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что недавно сотрудники поделились кадром, где оленя видно куда лучше, тем более что тот начал специально позировать на камеру. Снимок вышел обворожительный.

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