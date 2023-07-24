Очень душно: синоптики о погоде на предстоящую неделю в Приморье

В начале рабочей недели будет душно и жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переменчивая погода ожидает жителей Приморья на предстоящей неделе. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробнее о синоптической ситуации в крае – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На этой неделе погодные условия в Приморье будут переменчивыми. До середины недели край будет находиться во фронтальной зоне и пройдет серия атмосферных фронтов, периодически вызывая дожди разной интенсивности. В отдельных районах – ливни с грозами.

Ночные температуры будут в пределах +15…+22, дневные – довольно высокие: +28…+34, на побережье +23…+27. При высокой относительной влажности воздуха установится душная погода.

В четверг, 27 июля, фронты сместятся на восток, а за ними вторгнется гребень тихоокеанского антициклона. Существенных осадков не ожидается, температурный фон останется высоким.

В пятницу, 28 июля, к Приморскому краю опять подойдут фронты и местами начнется дождь, жара немного спадет. Преимущественно без осадков, возможна морось. Ночью +19…+22, днем погода с прояснениями, температура от +23…+26.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что тайфун «Доксури» может пройти прямо над Приморьем и сильно повлиять на погоду края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.