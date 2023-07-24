В Приморье неизвестные открыли стрельбу из автомата в коттеджном поселке

Неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: Василий Вахрин

Утро жителей одного из коттеджных поселков Приморья началось со страшных звуков стрельбы. Они предполагают, что неизвестные выпустили очередь из автомата Калашникова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло 23 июля, приблизительно в 4 утра, в коттеджном поселке Солнечный, перед Соловей-Ключом. Неизвестные выпустили очередь из автомата, но затем звуки стихли. Неизвестно, есть ли пострадавшие и что вообще произошло. Служившие раньше предполагают только, что стреляли из автомата Калашникова, так как выпустили очередь больше чем из 10 патронов.

«Так и не поняли, где здесь произошла стрельба. Думаем, что в районе 7-10 улиц, а где именно – неизвестно. Может, кто-то во дворе стрелял. Звуки слышал весь поселок, но вычислить стрелявшего не смогли», – рассказал корреспонденту «Комсомолки» близкий к ситуации источник.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке водитель Toyota Mark X, припарковавшись у здания, открыл стрельбу из автомата прямо посреди улицы.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полиция проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети Интернет, на которой слышны звуки выстрелов на территории поселка Соловей-Ключ.

В настоящее время сотрудники Отдела МВД России по Надеждинскому району находятся на месте происшествия. Опрашивают очевидцев, устанавливают личности граждан, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.

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