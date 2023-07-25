Наконец появится свой дом: во Владивостоке спасают краснокнижных уток-мандаринок

Так выглядят любимые жителями утки-мандаринки. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

И жители Владивостока, и гости города всегда с удовольствием отправляются на водоемы, где обитают занесенные в Красную книгу Приморья и России утки-мандаринки. Таких мест немного, одним из них является озеро в Снеговой Пади, у которого даже нет названия. Долгое время за ним ухаживали неравнодушные жители, но теперь за благоустройство возьмется администрация. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестно, как появилось озеро в Снеговой Пади. Версий его появления несколько, но это не столь важно. Куда важнее, что теперь здесь гнездятся мандаринки. Каждый год они прилетают на этот водоем с мест зимовок в начале марта, большая часть уток прилетает во второй-третьей декадах месяца. Местные, зная об этом, долгое время ухаживали за озером и поддерживали его чистым. Все ради краснокнижных друзей.

Затем рядом началось строительство. Люди боялись, что любимое место взрослых и детей совсем исчезнет. Но мэр Константин Шестаков поспешил успокоить:

«Несмотря на то, что место расположение пруда с краснокнижными утками-мандаринками не находится на территории строительства нового ЖК «Флагман», компания-девелопер ФСК Регион приняла решение облагородить пруд, сделав там домик для уток. Проект благоустройства разработает компания Concrete Jungle.»

Он также добавил, что все активисты, которые долгое время занимались водоемом, могут присоединиться к реализации проекта и помочь сделать для уток долгожданный собственный дом.

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