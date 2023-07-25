Дорога, ведущая в рай: во Владивостоке раскрыли тайну обетованных земель, известную приморским старообрядцам

Все собранные экспонаты связаны с судьбой легенды о Беловодье. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Мистическая история кругосветных странствий приморских старообрядцев в поисках рая на земле развернулась прямо в стенах Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Выставка «Легенда о Беловодье» (0+) – первая публикация большого исследования, длившегося четверть века. В более чем 150 экспонатах представлена таинственная история о райском местечке на земле, которая и сейчас бытует среди современных старообрядцев. Этой легендой заинтересовались даже эксперты издания Forbes, они внесли выставку в топ-15 мест, которые нужно посетить этим летом. О том, чем уникальна эта экспозиция и что ждет желающих ее посетить – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Дожила, не превратившись в миф»

По словам куратора выставки Веры Васильевны Кобко обращение к легенде о Беловодье вызвано самыми актуальными запросами общества. Один из них – миграционная политика (это связано с переселениями старообрядцев).

«С 2006 года начинают возвращаться на историческую родину старообрядцы, предки которых ушли, тайно мигрировали зарубеж еще в начале 30-х годов из Приморья. Это было связано с насильственной коллективизацией. Их возвращение сейчас вызывает огромный интерес»

Все собранные экспонаты, связанные с судьбой легенды о Беловодье – это как раз-таки ответы на вопросы: почему старообрядцы возвращаются на родину? Надолго ли? Для чего и зачем?

«Наша выставка отличается от других тем, что это рассказ больше не о старообрядцах, ищущих рай на земле, а о самой судьбе легенды в группах ее носителей».

Первые представления о Беловодье появились в начале XIX века. Довольно поздно, ведь до нее уже существовали другие истории о райских землях. По легенде Беловодье может находиться в разных местах. И для того, чтобы его найти, создавались некие сочинения, где было написано, как добраться до таинственного места. Они передавались из рук в руки. В сочинениях также сообщались отличительные особенности этих земель: страна расположена в удалении, чаще всего на островах, среди текучих вод, гор, вулканов. Руководствуясь такими общими приметами Беловодского царства, каждый искал свой рай. Авторство этих «путеводителей» приписывают иноку Марку Топозерскому. Причем существует множество вариантов дорог. Известно пока только 15.

Куратор выставки также отметила, что никогда социально-экономические мотивы не были главными в миграции старообрядцев, ищущих земной рай. Всегда полагалось: они идут за лучшей долей. Но главное в их миграционных передвижениях – миссия сохранения древнего благочестия, древней православной веры в неизменности.

«Эта легенда дожила до сегодняшнего дня, не превратившись в миф. Мы находим свидетельства, что она еще бытует среди старообрядцев. Подтверждения представлены в этих залах. Только в этой легенде скрыты главные старообрядческие смыслы: сохранение дониконовской древней православной веры, сохранение в чистоте и неизменности священства».

«Легенда о Беловодье – слово»

Экспозиция выставки состоит из экспонатов, собранных за многие годы исследования: книги, предметы быта, одежда, фотографии. Каждый предмет хранит свою историю и тайну.

Выставка «Легенда о Беловодье» представлена в виде символических дорог. Все, потому что сами старообрядцы постоянно в пути: уходят от преследований, все время в поисках лучших земель. Легенда о Беловодье это тоже призыв к дороге. Да и само исследование – это путь полный неизвестности. Поэтому неслучайно в начале выставки стоит витрина с полевыми материалами (инструментарий исследователей): сумка, где все хранится, бумага и карандаш, диктофон, камера, полевой дневник – главный документ.

Эта легенда дожила до сегодняшнего дня, не превратившись в миф. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

«Легенда о Беловодье – слово. В музее же с людьми разговаривают языком музейного предмета. Никто же нам кусочек хлеба из рая не вынес, никто не записал интервью со Львом Толстым, который, как предполагалось, был в Беловодье. Тем не менее наши материальные источники, которые мы собирали, тоже косвенно могут говорить о самой теме», – объяснила куратор выставки.

После витрины посетителей ждут четыре зала. Атмосфера в них соответствует теме экспозиции. Полумрак, темный фон создают то самое ощущение таинственности и загадочности.

Первый зал посвящен старообрядцам, путешествующим по всему миру. Это и Австралия, и США, страны Латинской Америки, а также разные уголки нашей большой необъятной страны. В общем искали Беловодье по всему миру.

В этом же зале находится Сборник с лицевым Апокалипсисом (рукопись 1690-х гг.). Это самый древний экспонат на выставке. Он рассказывает о том времени, когда легенды еще не существовало. Но в нем повествуется история казаков-некрасавцев, она имеет отношение к Приморью. Более восьми тысяч семей ушли на Кубань под руководством Игнатия Некрасова. А уже в начале XIX века они переселяются на Дальний Восток. Эта книга принадлежала потомкам казаков-некрасавцев, которые обосновались у нас в Чугуйском районе в селе Тополево. Сборник они передали в музей, где ему, по их мнению, самое место.

Сборник с лицевым Апокалипсисом. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Второй зал – повествование судьбы и жизни легенды, ее метаморфозы: как она проявлялась у двух других групп – поляков на Алтае и у забайкальцев на Забайкалье. Как проходило восстановление церкви старообрядческой в селе Красный яр под Уссурийском. Что здесь же производился сыр, который поступал в лучшие магазины и рестораны Владивостока.

В третьем зале создано пространство для просмотра видеоряда по теме выставки. В полукруг расставлены стулья перед экраном, на котором демонстрируются кадры из экспедиций, рассказывается история всего исследования.

«Было известно только имя, которое он сам себе придумал»

Завершает выставку четвертый зал. В нем представлена история одного человека. Ему удалось создать свои благодатные земли здесь, на Дальнем Востоке.

«В 1970 я пришла работать в музей. И об этом человеке ничего не было известно кроме имени. Его звали Афанасий Поносов. Как оказалось это имя он придумал себе сам. Кроме того, что он был хозяином двух богатейших и известнейших хуторов на Дальнем Востоке – Сионский и Новосионский».

Не было его изображений и, никто не знал, откуда приехал этот человек. В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока приморским исследователям удалось найти документы о дальневосточной жизни старообрядцев и об этом человеке тоже. Настоящее его имя – Семен Яковлевич Поносов.

«Как-то звонит мне журналист Евгений Алексеевич Суворов и сообщает, что он нашел фотографии Афанасия Поносова, опубликовал на своем сайте. Мы провели определенные действия, чтобы подтвердить личность по фотографиям, и у нас все совпало. Теперь известно, как выглядел Семен Яковлевич».

У Поносова была огромная библиотека и, что же лучше может рассказать о человеке, чем не его библиотека? Верой Кобко был изучен учебник географии под авторством Даниэля, который находился среди книг Поносова.

«Все листы в нем исписаны пометами. Это можно считать хорошим историческим источником, который признан. Пометы свидетельствуют об отношение человека к этому тексту. И тогда я систематизировала их и узнала мысли Поносова. Оказалось, что он отмечал островные земли, удаленные места, земли, где живут православные крестьяне, пещеры и горы, территории, где произрастает рис и виноград. Все эти характеристики совпали с описанием Беловодья. По этим отметинам создался новый текст о райских землях».

Экспозиция выставки состоит из экспонатов, собранных за многие годы исследования. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

«Нужна многолетняя дружба и доверие»

«Я знаю родословную старообрядцев иногда лучше, чем они. Ведь мы 25 лет собирали информацию о них, изучали историю. Им же хочется больше узнать о себе и своих предках. Для этого они сюда и приходят. Узнать или рассказать о себе».

После открытия выставка получила хороший отклик среди старообрядцев. В дар музею было передано более 50 экспонатов. Некоторые еще до этого были отданы потомками старообрядцев, живущих сейчас в Австралии, США, странах Латинской Америки. Здесь уже важную роль сыграли долголетнее знакомство и доверие.

«Чтобы узнать необходимую информацию у старообрядцев – нужна многолетняя дружба и рекомендации старообрядческие. Для этого придется потрудиться и заработать авторитет и доверие».

Выставка открылась еще 18 февраля. За это время ее посетили уже более 24 тыс. человек. Возможность погрузиться в историю таинственного Беловодского царства есть до 30 июля.

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