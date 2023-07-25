И школу построим и о вас позаботимся: как готовятся к возведению современного учебного заведения во Владивостоке

Соглашение о строительстве современной школы в этом районе было заключено во время Восточного экономического форума в 2022 году. Фото: Администрация Владивостока

Хоть жители Снеговой Пади и были рады, что в скором времени здесь построят шикарную школу на 1100 человек, да вот забеспокоились, а не повредит ли техника пространство у придомовых территорий. Этот момент предусмотрели – установили специальный проезд на стройплощадку. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы предусмотрели альтернативный маршрут. Доставлять стройматериалы будут через проезд на Анны Щетининой, не затрагивая придомовые территории», – прокомментировали в мэрии.

Стройплощадку уже огородили, она прекрасно виднеется из окон домов по адресу Адмирала Горшкова, 2 и 4. Новое учебное заведение в Снеговой Пади станет третьей большой школой. Уже определили подрядчика. Он огородил участок для строительства и приступает к планировке территории.

К слову, соглашение о строительстве современной школы в этом районе было заключено во время Восточного экономического форума в прошлом году администрацией города Владивостока и специальной проектной компанией «Школа Будущего – 4», входящей в группу компаний Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации. Учебное заведение появится на участке в районе Анны Щетининой, 25.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в 2022 году заложили «капсулу времени» как раз таки перед строительством этой школы. Участниками торжественной церемонии стали заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова, глава Владивостока Константин Шестаков, а также директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.

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