«Приморье – входные ворота для туристов»: эксперт поделилась, чем край привлекает гостей

Многих туристов привлекают природные красоты Приморья. Фото: Марина БУНАКОВА

В стенах Дальневосточного федерального университета во Владивостоке состоялся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторический поселений». На мероприятии разных отраслей и министерств обсудили, какие именно инструменты помогают улучшать населенные пункты и насколько они эффективны. Руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» Ксения Титова рассказала, какие механизмы привлекают туристов в регионы Дальнего Востока, в частности, в Приморье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Какую роль вы отводите малым городам при разработке мастер-планов?

– В наших проектах мы формируем всесезонные курорты, то есть комплексы туристической инфраструктуры, которые как раз часто базируются на территории малых исторических городов.

Преимущество и проблематика туристических мастер-планов в том, что они не закреплены нормативно. Это федеральная история, которая ведется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У нас по стране определены 12 макротерриторий, которые охватывают 52 субъекта. В прошлом году мы завершили три пилотных проекта туристических мастер-планов, одним из которых был «Дальний Восток», куда входят Приморье, Сахалин и Камчатка.

Руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» Ксения Титова. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Чего помогают добиться туристические мастер-планы?

– Туризм – междисциплинарная отрасль, которая влияет на другие сферы. Формируя доступную и удобную среду для гостей определенного региона, мы делаем ее комфортной и для жителей туристических городов.

– Какие основные задачи вы ставите перед собой?

– Одна из них – проанализировать ресурсную базу туризма, качество и удобство территории, чтобы затем предложить планы по развитию в перспективе на 2030-2035 года.

Также мы стремимся сформировать инфраструктуру под бюджетные группы, которые путешествуют по регионам. Мы выяснили, что в целом по стране больше половины поездок приходятся на 20-40 тысяч рублей на человека в год, при этом на Дальний Восток чек начинается от 70 до 100 тысяч рублей в зависимости от субъекта.

Перед нами также стоит задача связать точки входов туристов в регион и сформировать возможность для создания рабочих мест, чтобы улучшить рост качества городской среды.

– Какие инструменты помогают вам реализовывать мастер-планы?

Туризм – венчурная отрасль с очень высокими рисками входа, с длительным сроком окупаемости от 10 лет. Инструмент ГПЧ – это договор о распределении рисков между бизнесом и государством. Туристические схемы представляют собой гарантию намерений органов власти по развитию определенных туристических направлений. Такая предсказуемость вектора развития отрасли играет существенную роль в вопросе привлечения инвесторов в туристические проекты.

– По вашему мнению, что помогло увеличить турпоток в Приморье?

– Из трех субъектов проекта «Дальний Восток», в Приморье самый высокий туристический поток. Только в 2021 году край посетило 2,8 миллиона гостей.

Приморье – основное туристическое направление для жителей Дальнего Востока, по сути – это главное побережье для округа с точки зрения пляжного отдыха. Чаще всего гости выбирают Хасанский район, а ключевой приток людей приходит из Хабаровского края.

Нельзя не упомянуть и влияние делового туризма, когда на ключевые форумы сюда приезжают представители со всей страны.

Еще одно направление, которое увеличивает приток гостей – природный туризм. На Дальнем Востоке самая протяженная береговая линия, также людей привлекает океан.

Также учитывается въездной турпоток, когда жители стран Азиатско-Тихоокенаского региона – Китая, Кореи, Японии – через Приморье отправляются путешествовать по России. По сути край – это входные ворота для иностранцев на Дальний Восток и не только.

Сегодня наша основная задача – доразвить возможности для туризма. Мы предлагали формат Medical spa – это возможности лечения как по медицинским показаниям, так и для общего оздоровления организма. Но конечно базово мы фокусировали на развитии приморского отдыха – пляжей. Один из наших самых крупных проектов – в районе села Андреевка – пгт Зарубино, где мы предложили создать всесезонный развлекательный семейный курорт, рассчитанный на 3800 номеров, а сумма инвестиций составила 65,36 миллиарда рублей.

– Какие еще всесезонные курорты для Приморья вы разработали?

– Развлекательно-познавательный семейный эко-курорт в селе Барабаш на 550 номер (7,29 миллиарда рублей), высокоуровневый курорт для ретрита, детокса, оздоровления и косметической медицины в бухте Лазурная во Владивостоке на 1120 номеров (19,02 миллиарда) и курорт пляжного отдыха и семейных водных развлечений в микрорайоне Ливадия на 715 номеров (11,35 миллиарда).

– Что лично вас привлекает в Приморье?

– Резко континентальный климат, редко встречающийся в России, который позволяет ощутить, что ты находишься в Азии – муссоны, тайфуны, высокая влажность, большое количество солнечных дней. Это уникальный туристический опыт.

Хасанский район, где можно отдохнуть как на любом курорте Китая или Вьетнама.

Еще комбинация исторического и природного наследия, большие нацпарки и заказники.

– Планируете работать с другими регионами Дальнего Востока?

– Мы уже работаем с Республикой Бурятия. В июне у нас стартовал проект по туристическому развитию Байкала, который мы планируем завершить до конца этого года. В проект включена не только Бурятия, но и Иркутская область, особенность в том, что субъекты объединены озером, но при этом находятся в разных федеральных округах.

Напомним, что 24 июля в стенах Дальневосточного федерального университета во Владивостоке прошел Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Участие в мероприятии приняли около 1000 специалистов и представителей различных ведомств.

На форуме подвели итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также отдельного для Дальнего Востока этапа, который был организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Приморье подало 16 заявок на участие, а победителями стали семь населенных городов и сел края.

Правительство и губернатор Приморья Олег Кожемяко активно поддерживают инициативных жителей, которые предлагают и реализовывают проекты через создание территорий общественного самоуправления. Так в 2022 году в крае насчитывалось всего 118 ТОСов, в этом году их число увеличилось до 280. На финансирование групп было выделено 280 миллионов рублей.

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