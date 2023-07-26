«Участникам СВО увеличили поддержку»: приморские депутаты расширили перечь лиц, имеющих право на помощь

Теперь социальную поддержку смогут получить участники СВО, которые были ранены в ходе проведения военной операции, но не получили инвалидность. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморские депутаты расширили перечень участников СВО, имеющих право на льготы в связи с получением ранения в ходе военной операции. На сессии Законодательного собрания края, которая прошла 25 июля, депутаты утвердили необходимые поправки в краевое законодательство сразу в трех чтениях, сообщило пресс-служба правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Теперь социальную поддержку смогут получить участники СВО, которые были ранены в ходе проведения военной операции, но не получили инвалидность.

Так, получившие увечья участники СВО до момента установления им инвалидности смогут воспользоваться услугами социального такси.

Также участники СВО, получившие тяжелые травмы, смогут один раз получить санаторно-курортное лечение до установления им инвалидности I и II группы. До принятия закона таким правом обладали участники боевых действий, которым уже установлена инвалидность и члены семей погибших бойцов. Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно до 31 декабря 2024 года подать заявление в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, либо через региональный портал Госуслуг.

Участники СВО, которые нуждаются в приобретении протезно-ортопедических изделий, теперь смогут получить компенсацию за их приобретение независимо от суммы получаемого ими дохода. Будет компенсироваться полная стоимость изделия, но в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей.

Получить компенсацию можно будет за приобретение ортопедической обуви, включая сложную, вкладных башмачков при ампутации передних отделов стоп, туторов верхних и нижних конечностей, чехлов на культи нижних конечностей. Также будут возмещены расходы на ортезы - ортопедические аппараты верхних и нижних конечностей, корсеты, головодержатели, реклинаторы, ортопедические пояса, бандажные, а также сопутствующие изделия - стельки, перчатки на деформированные кисти рук и вспомогательные средства - костыли, трости, ходунки.

Если инвалидность участнику СВО так и не будет установлена, право на компенсацию стоимости протезно-ортопедических изделий он будет иметь в течение 2023 и 2024 года. Для получения выплаты ему нужно обратиться с заявлением до 30 ноября 2024 года. При этом можно запросить компенсацию за изделие, которое приобретено в период с 24 февраля 2022 года.

«Данная мера социальной поддержки послужит существенным подспорьем для семьи участника спецоперации и даст таким семьям уверенность в том, что они будут защищены, оказавшись в трудной жизненной ситуации», – отметила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

Если участник СВО получит инвалидность, то технические средства, указанные в индивидуальном плане реабилитации инвалида (ИПРА), можно будет получать бесплатно за счет средств федерального бюджета через Социальный фонд России.

Напомним, Приморский край вошел в пятерку лучших регионов России по оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Работа по поддержке военнослужащих и их семей находится на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.

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