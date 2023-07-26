Скоро мы тебя починим: совсем немного осталось до завершения ремонта на Некрасовском путепроводе

Работы ведутся под контролем опытных специалистов. Фото: Администрация Владивостока

Один из важных участков дорог Владивостока вот-вот предстанет перед жителями и гостями города в новом виде. Речь идет о Некрасовском путепроводе, где совсем недавно только начинали ремонтировать тротуар, а теперь там осталось только привести в порядок деформационные швы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Работы ведутся под контролем опытных специалистов. Как рассказали в управлении дорог, сегодня заменили швы на съезде в районе Тихоокеанского государственного медицинского университета. Уже в ближайшие дни работы стартуют на последнем участке – в районе «Строителя».

«В районе «Строителя» замена шва займет буквально несколько дней. Сначала будут монтировать новый деформационный шов по направлению в город, а затем – на противоположной стороне дороги», – прокомментировали специалисты управления дорог.

Ремонт скоро закончится. Фото: Администрация Владивостока

Этот момент давно требовал должного внимания. Как отмечают эксперты в сфере дорожного хозяйства, швы необходимы для поддержания конструкции моста, потому как балки могут расширяться и сужаться. Если их установить неправильно, конструктив попросту развалится, а там и до разрушенного моста недалеко.

Что касается тротуара, дорожникам предстоит заменить его основания, смонтировать новое дорожное ограждение и отремонтировать пешеходное. Обновленный, комфортный и безопасный тротуар будет радовать приморцев уже в середине ноября.

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