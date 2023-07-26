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Владивосток26 июля 2023 8:05

Скоро мы тебя починим: совсем немного осталось до завершения ремонта на Некрасовском путепроводе

Ремонт швов на Некрасовском путепроводе почти окончен
Екатерина МАКСИМОВА
Работы ведутся под контролем опытных специалистов.

Работы ведутся под контролем опытных специалистов.

Фото: Администрация Владивостока

Один из важных участков дорог Владивостока вот-вот предстанет перед жителями и гостями города в новом виде. Речь идет о Некрасовском путепроводе, где совсем недавно только начинали ремонтировать тротуар, а теперь там осталось только привести в порядок деформационные швы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Работы ведутся под контролем опытных специалистов. Как рассказали в управлении дорог, сегодня заменили швы на съезде в районе Тихоокеанского государственного медицинского университета. Уже в ближайшие дни работы стартуют на последнем участке – в районе «Строителя».

«В районе «Строителя» замена шва займет буквально несколько дней. Сначала будут монтировать новый деформационный шов по направлению в город, а затем – на противоположной стороне дороги», – прокомментировали специалисты управления дорог.

Ремонт скоро закончится.

Ремонт скоро закончится.

Фото: Администрация Владивостока

Этот момент давно требовал должного внимания. Как отмечают эксперты в сфере дорожного хозяйства, швы необходимы для поддержания конструкции моста, потому как балки могут расширяться и сужаться. Если их установить неправильно, конструктив попросту развалится, а там и до разрушенного моста недалеко.

Что касается тротуара, дорожникам предстоит заменить его основания, смонтировать новое дорожное ограждение и отремонтировать пешеходное. Обновленный, комфортный и безопасный тротуар будет радовать приморцев уже в середине ноября.

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