Вся Россия выбирает имена для двух приморских тигриц-подружек

Так тигриц выпускали на волю. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

В июне в дикую природу вернули двух амурских тигриц, которые вместе проходили реабилитацию в центре «Амурский тигр». Теперь сотрудники предлагают выбрать хищницам имена, чтобы было проще их идентифицировать. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

У взрослой тигрицы была застарелая травма – отсутствовали три когтевые фаланги из-за попадания в капкан. После реабилитации ее выпустили в центральном Приморье возле одной из федеральных особо охраняемых природных территорий, где в достатке копытных, а населенные пункты далеко. Известно, что она пошла на север.

Молодая тигрица попала в центр из-за того, что она успела задавить бычка, поранить корову и утащить несколько собак в поселке Золотой. Специалисты оставили ее дожидаться весны. Ее выпустили в Пограничном районе Приморского края.

Теперь сотрудники предлагают всем желающим предложить свои варианты для имен. Сделать это можно в их официальных соцсетях. Затем лучшие варианты определят путем голосования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморском крае начали выбирать имя первому самцу в Уссурийском заповеднике. Молодой и красивый кот стал одним из трех пятнистых хищников, «переехавших» на новые территории в рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда.

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