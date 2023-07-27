Во Владивостоке обновят еще один участок дороги по заказу мэрии

Администрация Владивостока включила в перечень комплексного ремонта на этот год 30 объектов. Фото: Администрация Владивостока

Владивосток продолжают благоустраивать, можно сказать, на полную катушку. То и дело появляются новые детские и спортивные площадки, появляются новые места для отдыха, а еще на дорогах появляется новый асфальт. Последняя новость не может не радовать местных водителей. В скором времени аккуратная дорога появится на проспекте Красного Знамени. К ремонту приступили 27 июля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На проезде от пересечения с улицей Толстого до дома № 98 на проспекте Красного Знамени уложат второй слой асфальта. Местные жители с нетерпением ждут окончания работ, когда они уже смогут полноценно пользоваться новой дорогой.

«Провели работы по замене слабого грунта, обустроили сеть водоотведения и приступили к асфальтированию дороги. На днях здесь был уложен первый слой асфальта, а уже сегодня подрядчик приступает к укладке завершающего, второго слоя», – прокомментировали специалисты управления дорог администрации Владивостока.

Напомним, администрация Владивостока включила в перечень комплексного ремонта на этот год 30 объектов. На части из них работы завершили раньше планируемого. Это Вилкова, 14 – 14а, Баляева, 56 – Котельникова, 30, Луговая, 50 – 50а, Гризодубовой, 45, 49, Крыгина, 66-84, Олега Кошевого, 27 – 33, переулок Павленко, Фадеева, 14в – 18в, Тамбовская, 5 – Кипарисовая, 24, Жигура, 2, улицы Калинина, Нейбута и другие.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке дорожники обновили почти 150 километров разметки.

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