Солнечный удар не страшен: во Владивостоке обезопасили несколько детских садов

Новые беседки уже радуют малышей. Фото: Администрация Владивостока

Шляпки и панамки, конечно, хорошая альтернатива защиты от солнцепека. Но когда дело касается маленьких детей, тут все немного сложнее. Малыши то и дело норовят сорвать с себя надоедливый головной убор. А как быть воспитателям детских садов, если этих малышей бегает несколько десятков? Для этого на всех площадка обязательно должны быть специальные беседки. Оборудованные теневым навесом. Таких в детских учреждениях Владивостока установили уже 154 штуки.

В 28-и детских садах Владивостока установили и отремонтировали 154 теневых навеса. Работы продолжаются в 18-и учреждениях, осталось установить 76 и отремонтировать 13 существующих. Всего планируется отремонтировать и заменить 243 объекта.

Новые беседки уже радуют малышей, их родителей и конечно же персонал в детских садах № 109 Ленинского района и № 112 Советского района, а также в детском саду № 136 Первореченского района.

Отремонтировать навесы планируется в детских садах № 5, 6, 20, 28, 30, 39, 41, 79 и ряде других. Новые архитектурные формы установят в детских садах № 11, 24, 32, 37, 38, 48, 60, 86, 109, 110, 112 и других образовательных учреждениях. Всего планируется отремонтировать и заменить 243 теневых навеса. На эти цели из краевого бюджета было выделено около 350 миллионов рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про Новый современный детский сад, построенный по всем стандартам качества, который открыли в Надеждинском районе приморья. При строительстве и оснащении помещений все настолько продумано, что за безопасность малышей можно не переживать. Начиная от холла с подъемным механизмом для маломобильных людей, огромным числом запасных выходов и противоскользящим покрытием в здании, заканчивая системой видеонаблюдения по всей территории. Словом, все под контролем.

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