Влетел в машину дорожников, есть пострадавшие: во Владивостоке на путепроводе произошла массовая авария

Об аварии рассказали очевидцы. Фото: Ярослав ЮРИН

Массовая авария произошла во Владивостоке в ночь на 28 июля. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Подробности – в материале.

По информации службы аварийных комиссаров «Автогарант», случилось все на Некрасовском путепроводе. Водитель Nissan Cefiro врезался в стоящий Nissan Atlas. Вскоре в Cefiro влетел автомобиль Nissan Tino, а замкнул ряд другой грузовик, врезавшийся в минивэн.

Известно, что в массовом дорожном замесе пострадали два человека.

Последствия аварии ужасающие, автомобили буквально превратились в груду металлолома. Эвакуировать разбитые машины с помощью крана начали только утром 28. Владивостокские водители сообщают, что на участке образовался дорожный затор.

Машины начали эвакуировать утром 28 июля. Фото: Ярослав ЮРИН

Напомним, что на днях на трассе Владивосток - Артем в Приморье произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Водитель двухколесного коня погиб в машине скорой помощи.

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