Мощная энергоэффективность: как Приморье снабжает тысячи домов светом и теплом

Что успели сделать в сфере энергетики в Приморье за 5 лет. Фото: Вадим ПОПОВ

За последние пять лет в Приморском крае реализовали множество мероприятий для улучшения системы энергоэнергетики региона. Построили газораспределения в различных городах края, разработали специальную программу развития газоснабжения и вложили множество сил и финансов в развитие этой отрасли. Энергетику Приморья можно смело назвать мощной, она не стоит на месте и с каждым годом преодолевает очередной потолок, снабжая тысячи домов светом и теплом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ЖИВОЙ ПРИМЕР

Цифры и графики покажут хорошую статистику, а живые примеры наглядно продемонстрируют, как жизнь приморцев становится комфортнее, благодаря работе команды главы региона Олега Кожемяко.

Так, в 2019 году энергетики ДРСК завершили строительство подстанции 35/20 киловольт «Алчан» в Пожарском районе, а ведь когда-то электроснабжение сел Олон, Яр, Соболиное и Ясенево зависело от шести дизельных электростанций. Новую подстанцию построили в кратчайшие сроки. Инвестиционный проект по организации централизованного электроснабжения сел в Пожарском районе выполнялся на основании подписанного соглашения между правительством Приморского края, ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети».

«Это в первую очередь социальный проект. Качественное и надежное электроснабжение отдаленных поселков позволит развивать экотуризм в северном Приморье. Кроме того, присоединение к энергосистеме и вывод устаревших дизельных мощностей даст существенную экономию краевому бюджету», – подытожила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Несомненно, строительство новых энергообъектов повышает качество жизни в населенных пунктах, дает импульс для развития производства на этих территориях.

Подключение домов к газу в Уссурийске. Фото: Правительство Приморского края

РАБОТА АО «ДРСК»

Также краевые энергокомпании проводят масштабную модернизацию электросетей. Так, Приморские электрические сети АО «ДРСК» ежегодно проводят мероприятия в рамках своих производственных программ по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей региона.

«Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) разработана в конце 2020 года по итогам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе и рассчитана до 2025 года. Она включает в себя реконструкцию линий 35–110 киловольт, модернизацию оборудования подстанций 35–110 киловольт, а также приобретение специальной техники для обслуживания энергокомплекса и ликвидации технологических нарушений. Все мероприятия, перечень которых согласован с правительством Приморского края, выполняются в рамках инвестиционной и ремонтной программ «ДРСК». Общий объем выделенных на реализацию МиРЭК средств составляет более 15 миллиардов рублей», – поделился первый заместитель директора – главный инженер приморского филиала ДРСК Артем Манаков.

За пять лет энергетики Приморских электрических сетей выполнят мероприятия по модернизации и реконструкции подстанций, линий электропередачи более чем в 115 населенных пунктах Приморья. За 2,5 года проделана большая работа в таких объемах, которые не выполнялись ранее за такой короткий срок. И результаты уже есть – это повышение надежности электроснабжения Первомайского района Владивостока, а также Артема и Надеждинского района. И многих других населенных пунктов.

Построена и введена в эксплуатацию резервная кабельная линия 35 киловольт в Первомайском районе Владивостока, завершен первый этап строительства кабельной линии электропередачи 110 киловольт для электроснабжения района Чуркин, построены и введены в эксплуатацию две новых подстанции в Надеждинском районе «Дачная» и «Вираж», которые позволили разгрузить существующую подстанцию «Соловей ключ» и дали возможность для присоединения новых потребителей. Это лишь малая часть огромной работы, проделанной за пять лет.

Новая электроподстанция в Артеме. Фото: Правительство Приморского края

РАБОТА «ОБОРОНЭНЕРГО»

Огромный вклад по повышению надежности электроснабжения на своих сетях внесли АО «Оборонэнерго».

«За последние годы в Приморском крае сотрудники предприятия АО «Оборонэнерго» провели значительную работу по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции объектов энергосистемы для улучшения качества и повышению надежности сетей электроснабжения Приморского края. Серьезным вызовом для нас стал произошедший в 2020 году ледяной дождь, последствия которого требовали принятия ускоренного плана модернизации электрических сетей.

Работы по инвестиционной и ремонтной программам запланированы по всей территории Приморского края, но одно из ключевых направлений работы филиала было связано с реконструкцией и техническим перевооружением объектов энергосистемы на острове Русский и во Владивостоке, осуществляющие электроснабжение населения и объектов Министерства Обороны. Эти работы позволили улучшить качество электроэнергии и обеспечить надежное функционирование сетей», – добавил Директор филиала АО «Оборонэнерго» Сергей Чутенко.

За этот период была проведена реконструкция распределительных сетей шесть киловольт, осуществляющих электроснабжение поселков Подножье, Бабкино, Рында, Воевода, объекты бухты Боярин на сумму более 100 миллионов рублей.

В 2023 запланированы и проводятся работы по реконструкции и ремонту электрических сетей и трансформаторных подстанций поселков Экипажный, Поспелово, Парис, Нимка, Канал еще на сумму более 50 миллионов рублей.

Уже можно однозначно зафиксировать, что проведенная работа позволила снизить количество незапланированных (аварийных) отключений по острову Русский более чем в три раза относительно предыдущих периодов. Но останавливаться на достигнутом мы не собираемся и в 2024 и 2025 годах пройдут работы по модернизации и ремонту электрических сетей 0,4 киловольт острова Русский, которые позволят в комплексе решить вопрос бесперебойного электроснабжения потребителей на этой территории.

Строительство газовой водонагревательной котельной в Уссурийске. Фото: Правительство Приморского края

РАБОТА ВПЭС

Отметим также работу ВПЭС. Только в 2022 году на ремонт теплосетей Владивостока выделили 312 миллионов. В районе улиц Луговой и Сабанеева поменяли 240 метров изношенного трубопровода. Ремонтные работы проходили в два этапа. На первом участке от дома № 54 до № 66 по улице Луговой заменили трубу протяженностью 130 метров с увеличением диаметра с 325 на 426 миллиметров. На втором участке – от улицы Сабанеева, 13 до Луговой, 74 – смонтировали 110 метров трубы диаметром 273 миллиметра. Специалисты отметили, что увеличение диаметра трубопровода повысит пропускную способность теплосети и улучшит теплоснабжение потребителей.

На Хабаровской, 26-34а привели в порядок 500 метров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также построили три тепловые камеры. А на Гульбиновича смонтировали новую трубу из современного материала – изопрофлекса. Протяженность работ составила 800 метров.

В районе Фадеева, 2-12 заменили около 4 километров изношенного трубопровода. Это третий этап реконструкции тепловых сетей на данном участке. Также здесь обновили трубы горячего водоснабжения и отопительной системы.

По адресу Адмирала Юмашева, 14г заменили 410 метров трубопровода и построили монолитную тепловую камеру. Раньше во время дождей здесь постоянно затапливало территорию расположенной рядом школы № 57. Поэтому, когда дело дошло до ремонта, специалисты учли этот момент. Тепловики построили монолитную теплокамеру и отводящий трубопровод, чтобы грунтовые воды не стекали в школьный двор.

Кроме того, заменили оборудование (водоподогреватели, насосные агрегаты и другое) на 17 объектах теплоснабжения (ЦТП, ТНС, ИТП), выполнили ремонт строительных конструкций на десяти центральных тепловых пунктах и семи тепловых насосных станциях. На всех остальных объектах теплоснабжения завершили профилактический ремонт тепло-электротехнического оборудования.

«В этом году работы тоже идут полным ходом. 14 километров теплосетей меняют в Первомайском районе Владивостока. На улицах Героев Хасана, Талалихина и Борисенко меняют около семи километров трубопровода, на 40 лет ВЛКСМ и 60 лет ВЛКСМ - 4 километра. На Новожилова, Сафонова, 2-й Строительной и 3-й Строительной заменят около трех километров теплосети. Трубы на многих участках уже прошли возрастную отметку 50+. Никогда ранее в таких объемах их капитально не ремонтировали. Это приносит неудобства жителям, но мы постарались разработать такой график, чтобы минимизировать этот дискомфорт. Все это нужно пройти, чтобы зимой можно было не переживать о тепле и горячей воде. Тепловики работают в усиленном режиме», – заявил директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин.

Строительство новых энергообъектов повышает качество жизни в населенных пунктах. Фото: архив КП

РАБОТА «РУСГИДРО»

Пользуется также популярностью проект компании «РусГидро» – сети электрических зарядных станций. Первая сеть зарядных станций «РусГидро» появилась в сентябре 2019 года в Приморье. Спустя два месяца еще одна станция для электромобилией открылась в Благовещенске. Компания подписала с правительством Приморского края и Амурской области соглашения о совместной разработке и реализации программы по развитию электротранспорта, включая общественный транспорт – электробусы.

Стоит отметить, что одним из главных преимуществ работы зарядных станций стала скорость в обслуживании клиентов. Подзарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка – меньше получаса. При этом на станциях поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 киловольт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 киловольт, порт Type 1, Type 2 (AC), 22 киловольт. На электрозаправке можно одновременно заряжать 2 авто. Оплата идет за киловатт-час потребленной энергии, для совершения зарядки можно воспользоваться специальным мобильным приложением.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Разработана и утверждена Генеральная схема газоснабжения и газификации Приморского края перспективой до 2035 года. Следует отметить, что данная работа не проводилась с 2012 года. Впервые разработан и утвержден Топливно-энергетический баланс Приморского края на период до 2025 года с оценкой до 2030 года. Увеличены инвестиции ПАО «Газпром» на реализацию мероприятий по строительству объектов газоснабжения в рамках Программы на территории Приморского края с 21 до 63 млрд. руб. В общей сложности за пятилетний период объем финансирования в энергетику региона составил более 100 миллиардов рублей.

Напомним, также С 2019 года ежегодно реализуется проведение Международного нефтегазового форума на территории Приморского края, при участии инвесторов и глав ведущих организаций России, в целях развития нефтегазовой отрасли и привлечения дополнительного внимания к Приморскому краю.

Подключение природного газа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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