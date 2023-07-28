Мэрия Владивостока планирует построить новую дорогу от Второй Речки до Кунгасного

Работы обойдутся в пять миллиардов рублей. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке планируется строительство новой дороги через клуб ДОСААФ мимо Моргородка и далее по Нефтеветке с выходом в районе мыса Кунгасного, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Глава города Константин Шестаков, министр здравоохранения Анастасия Худченко, депутаты и представители профильных управлений городской администрации на встрече с жителями Советского района, рассказали о планах благоустройства дорог и модернизации транспортного движения.

Путь от Второй Речки до мыса Кунгасного пользуется популярностью у автомобилистов. Строительство поможет миновать пробки на пути к центру города. Работы обойдутся в пять миллиардов рублей, дорогу будут строить поэтапно, а пока продолжат поддерживать ее, регулярно отсыпая и грейдируя.

Также в планах – реконструкция схемы движения под Второреченским мостом, строительство дороги от Лесного квартала до «Фабрики Заря» и другие большие проекты. В ходе встречи глава города обсудил с приморцами вопросы ЖКХ, санитарии и уборки дорог в зимний период, ремонта теневых навесов в детских садах, строительства новой школы в микрорайоне Снеговая Падь, ремонта пришкольных стадионов и другие немаловажные темы.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что застройщики «Хотей», «Талан», ЖК «Акватория» и Владивостокский торговый рыбный порт, выступили с инициативой отремонтировать дорогу от остановки «Воронежская» до улицы «3-я Строительная». Раньше здесь был просевший грунт и ямы, которые уже не получалось восстановить локальным методом. Теперь на месте бывших ухабов красуется новая ровная дорогая.

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