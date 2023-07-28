Лесная «невидимка»: в Приморье леопарды укрываются от жары в зелени

Лето – хорошая пара для этих больших кошек. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На этой неделе приморцев порадовала жаркая летняя работа. Леопарды в национальном парке «Земля леопарда» на этот период решили укрыться в зелени. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты шутят, что дальневосточные хищники тоже устали от палящего зноя и прячутся в густой траве. При этом в соцсетях сотрудники не забывают упомянуть, почему именно лето – хорошая пара для этих больших кошек:

«На самом деле лето для дальневосточного хищника — прекрасная пора. В это время года он действительно становится лесной «невидимкой». Яркая зелень — отличное укрытие для пестрой кошки. Летний окрас у хищника намного ярче, чем зимний. Оно и понятно, зимой таких цветастых пейзажей не встретишь».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что национальный парк «Земля леопарда» часто радует подписчиков новыми снимками дальневосточного леопарда. На этот раз сотрудники поделились кадром, как хищник что-то ищет в густой траве.

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