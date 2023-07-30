«Кусочек Родины» своими руками: вязаные сувениры отправляет житель Владивостока бойцам спецоперации

Евгений Макридин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

35– летний Евгений Макридин вяжет прелестных Чебурашек, котиков, солдатов и другие игрушки и дарит их военным в качестве талисманов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

– Почему вы решили заняться созданием вязанных игрушек?

– Даже не знаю с чего начать, наверное, я просто хотел попробовать вязать. Начал с пряжи с петельками и захотел создать игрушку. Первой стал единорог, и мне очень понравился процесс его создания.

Чебурашка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– То есть, вы просто искали хобби?

Нет, ни в коем случае. Я всю жизнь работал руками, а потом сломал спину и понял время идет и нужно чем-то заниматься. Мысль по поводу вязания была давно, просто собраться никак не мог. И вот, в один день проснулся и решил, что начинаю вязать. С того утра все и началось. Получил пенсию и купил все, что надо и не надо, как выяснилось позже.

– Будут ли в ближайшее время новые игрушки?

Будут еще работы. Не так давно мои Чебурашки обрели некоторую популярность и заказов на них очень много, я просто физически не успеваю создавать что-то новое. Вот только дракон получился случайно. У меня не выходит, как у многих мастеров, сутками сидеть над созданием игрушек.

– А сколько времени занимает процесс создания одного вязаного талисмана?

Если заниматься только одной игрушкой и не отвлекаться, то я не знаю. А в общем 4-5 дней, иногда получается закончить раньше. На длительность процесса влияет множество факторов. Например, сложность задумки. Взять дракона, у него есть ресницы, я их сам делаю. Я могу связать голову, но на глаза уйдет еще день-ночь. Также влияет размер игрушки и опыт мастера. Я работаю всего несколько месяцев.

Щенок. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– У вас есть игрушка, которая вам нравится больше всего?

Я как-то вязал котиков и однажды захотел сделать чеширского кота из «Алисы в стране чудес», мне этот персонаж очень нравится. К тому же я в год кота родился, наверное, эти моменты связались вместе, и я его сделал. Он у меня как талисман.

– Почему вы решили помогать бойцам СВО именно с помощью игрушек?

У меня есть знакомая, как оказалось, она работает в организации «Добродар». Мы с ней долгое время не виделись, и вот судьба свела нас в то время, когда я первую чебурашку связал. Я показал ей свою работу, и она предложила отправить игрушки на фронт. Подумал, что будет неплохо, так сказать, отправить кусочек Родины.

Чеширский кот. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Получается, что вы подарили талисманы нашим военнослужащим?

Да, все с этого началось. Недавно товарищ уехал служить, заказал одну игрушку, так его ребенку она так понравилась, что он не захотел отдавать ее обратно, пришлось делать еще одну.

Справка КП:

Евгений Макридин родился и живет во Владивостоке. Не так давно увлекся вязанием и начал создавать очаровательные игрушки. Самая известная его игрушка Чебурашка есть уже в Москве, в Донецке, в других городах России и за ее пределами.

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