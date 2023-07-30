Парад кораблей, тушение пожара и вкусности: Во Владивостоке отмечают День ВМФ

С праздником! Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Владивосток с самого утра празднует День Военно-морского флота. Это один из важнейших праздников для Приморья. Традиционно зрелищный парад кораблей начался в 10 утра в бухте Золотой Рог. В этом году впервые удостоился чести принять парад нынешний командующий ТОФ Виктор Лиина. Моряков с торжественной речью поздравил губернатор Олег Кожемяко. Затем парадный строй торжественно направился в Амурский залив, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Виктор Лиина. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

На набережной Спортивной гавани собралось множество гостей и жителей города. Все хотели взглянуть на мощь Тихоокеанского флота. Во главе парада величественно расположился ракетный крейсер «Варяг», а за ним корвет «Совершенный». Далее по порядку: малый противолодочный корабль «МПК-221», пограничный сторожевой корабль «Сапфир», ракетный катер «Р-29», базовый тральщик «БТ-232» и подводная лодка «Петропавловск-Камчатский».

После торжественной части жителей и гостей края ждала насыщенная программа на водной станции ТОФ. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

До конца дня приморцев будет радовать праздничная программа на Спортивной набережной. Песни, танцы, выступления творческих коллективов, в том числе и оркестра ТОФ, театрализованное представление на водной станции. Есть на что посмотреть, как малые катера выпускают снаряды с дымовой завесой, показательные выступления моряков, спасение «горящего» судна водометами и многое другое. Кстати, на празднике проходит гастрофестиваль «Пять морей, три океана». Такое мероприятие – большой шаг в продвижении и популяризации Приморья как туристического региона.

Из года в год ТОФ наращивает свою мощь. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

«Спасибо организаторам за такой праздник! Здесь каждый найдет все для того, чтобы хорошо отдохнуть, попробовать нашу кухню и угостить ей наших гостей!» – сказал губернатор.

Губернатор поздравил лично моряков. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В своих социальных сетях всех, кто выбрал своим вторым родным домом море, поздравил мэр приморской столицы Константин Шестаков.

«Сегодня моряки-тихоокеанцы достойно несут вахту в акваториях и портах Мирового океана. Личный состав Краснознаменного Тихоокеанского флота постоянно совершенствует боевое мастерство, с честью выполняет задачи по защите стратегических интересов нашей страны, вносит значительный вклад в безопасность страны. От берегов Владивостока военные корабли уходят на боевые задания. Мы всегда ждем их из дальних походов, с почетом и радостью встречаем на Родине. Желаю морякам-тихоокеанцам успехов в совершенствовании воинского профессионализма, крепкого здоровья, а также надежного тыла».

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В десять часов вечера во Владивостоке над акваторией Амурского залива прозвучит праздничный салют из 30 фейерверочных выстрелов. Артиллерийские залпы будут произведены со стороны мыса Боброва военнослужащими отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ.

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