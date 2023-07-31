Автобусный парк Владивостока пополнился низкопольным транспортом

Автобусы закупила компания «РОССТРАНС». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Автобусный парк Владивостока снова обновился. Предприятие «РОССТРАНС» закупило 12 новых низкопольных машин от китайского производителя Zhong Tong. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В городе появятся 12 новых низкопольных машин от китайского производителя Zhong Tong. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Автобусам уже присвоили регистрационные номера, в ближайшее время они выйдут на маршрут №60. Как поделились представители компании, «зонтоги» удобны для пассажиров и водителей. Этот транспорт уже зарекомендовал себя с наилучшей стороны и доказал свою техническую надежность.

Автобусам уже присвоили регистрационные номера Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Салон автобусов оснащен кондиционером и печками, камерами видеонаблюдения, специальным местом для маломобильных пассажиров или детской коляской.

В салоне есть все необходимое для комфортной поездки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В мэрии напомнили, что в 2022 году «РОССТРАНС» выпустила на маршрут восемь таких же больших автобусов компании Zhong Tong и пять среднего класса повышенной вместимости от «ПАЗ Вектор Next».

Внутри есть места для маломобильных жителей. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

«В парке нашего предприятия порядка 60 автобусов, основная часть – новые машины 2019 – 2023 годов выпуска», – поделился генеральный директор ООО «РОСТТРАНС» Александр Федураев.

Автобусы удобны не только для пассажиров, но и водителей. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В управлении транспорта мэрии добавили, что другие предприятия города также продолжают пополнять свой парк новыми автобусами. По условиям трехлетнего контракта, который администрация города заключила с коммерческими перевозчиками, на маршруты должен выходить транспорт не старше десяти лет.

Отметим, что всего в 2022 году на маршруты города вышло более 100 новых автобусов, среди них 66 – большого класса. В этом году свой парк также пополнили компании «Раннер» и «Самокат».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.