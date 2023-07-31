Во Владивостоке проведут эксперимент с новым удобрением

Избыточный активный ил является осадками сточных вод. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке рассматривают использование избыточного ила при озеленении. Это очень интересный эксперимент, ведь подобный вид удобрения не имеет неприятных запахов и является абсолютно безопасным при использовании. Специалисты МКУ «Зеленый Владивосток» взяли пробный материал, его применят при высадке однолетних растений, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как сообщила начальник отдела экологии КГУП «Приморский водоканал» Татьяна Искорнева, избыточный активный ил является осадками сточных вод. Его используют для получения органоминеральной композиции с помощью препарата «Полиаминол», который гарантирует полное обезвреживание и дезодорацию осадков.

Это очень интересный эксперимент. Фото: Администрация Владивостока

«Данная органоминеральная композиция сертифицирована и обладает высокими удобрительными свойствами. Ее можно использовать при проведении любых озеленительных работ. В частности, такую композицию можно использовать для создания цветочных клумб, при рекультивации земель или высаживании рассады».

Заместитель директора МКУ «Зеленый Владивосток» Лилия Остюкова объяснила, что если эксперимент удастся, то специалисты определят пропорции и необходимое количество активного ила для использования при проведении озеленительных работ.

В этом году в городе высадили 250 тысяч однолетних растений. Фото: Администрация Владивостока

Отметим, озеленительные работы проводят во Владивостоке регулярно. В этом году в приморской столице высадили 250 тысяч однолетних растений. Также до конца года планируют высадить восемь тысяч деревьев и кустарников.

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