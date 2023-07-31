Предварительная праздничная программа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приближается военный праздник, который отмечается с огромным энтузиазмом в России. Конечно же речь идет о Дне Воздушно-десантных войск. Жители и гости Владивостока смогут увидеть на набережной людей в тельняшках и голубых беретах. Услышать возгласы «За ВДВ! Ура! Ура! Ура!», и, конечно, куда без традиционных красочных мероприятий.

День ВДВ проходит ежегодно 2 августа, но в этом году дата особая – отмечается 90 лет со дня образования военно-десантных войск. Стоит ждать, что гуляние пройдет с большим размахом. Праздник тех, кто находится на передовой, тех, кто смело отправляется в «горячие точки» и тех, кто носит голубые береты.

2 августа во Владивостоке состоится городское мероприятие, посвященное дню образования Воздушно-десантных войск. Оно пройдет у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, в Парке Победы на проспекте 100-летия Владивостока, 103

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» подготовила предварительную программу празднования Дня ВДВ.

Расписание празднования Дня ВДВ во Владивостоке:

С 9:00 до 11:00 – организация ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» проведет ежегодный автопробег «Никто кроме нас».

Автопробег будет проходить по следующему маршруту:

С 9:00 до 9:30 - формирование колонны, остров Русский в районе остановки «Мини ТЭЦ Центральная»

С 9:30 - выдвижение автоколонны с острова Русский – мост Русский – мост Золотой – ул. Некрасовская – проспект 100-летия Владивостока – ул. Маковского (до разворота в районе автобусной остановки «Академгородок») – остановка автоколонны напротив Приморского краевого Дома молодёжи и парка Победы (проспект 100-летия Владивостока, 103).

С 11:00 - выступление официальных лиц, руководителей ветеранских общественных объединений, ветеранов боевых действий, минута молчания, возложение венков, цветов.

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