Во Владивостоке дорожники закончили бетонирование первого участка Некрасовского путепровода

Работы проводит подрядчик ООО «Бетон-Сервис». Фото: Администрация Владивостока

По заказу администрации Владивостока подрядчики продолжают ремонтировать тротуар на Некрасовском путепроводе. Прошедшей ночью специалисты забетонировали первый участок, протяженность которого составила 90 метров, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В городском управлении дорог поделились, что специалисты проводят поэтапные работы на разных участках путепровода. На первом уже смонтировали опалубку, сделали армирование и залили бетон.

На других участках дорожники демонтируют старое ограждение и тротуарные плиты, а там, где эти работы уже выполнены – монтируют конструктивные элементы опалубки.

Работы по ремонту тротуара на путепроводе проводит подрядчик ООО «Бетон-Сервис», а контролируют процесс эксперты специализированной компании и специалисты администрации города.

В мэрии добавили, что в целях безопасности по крайней правой полосе путепровода в сторону центра ввели частичное ограничения движения, поэтому водителей просят быть внимательными.

По крайней правой полосе путепровода в сторону центра ввели частичное ограничения движения. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, что к ремонту тротуара дорожники приступили в середине июля. Как ранее писала «Комсомолка», ограничения на участке продлятся до сентября, а завершатся работы в ноябре.

Помимо того, что специалисты приводят в порядок тротуар на Некрасовском путепроводе, они также ремонтируют деформационные швы, обновление которые уже подходит к концу. Чтобы материал набрал достаточную прочность, после его укладки делаются перерыва на 12-18 часов, так как если по нему сразу пустить машины, он начнет быстро деформироваться. Это в свою очередь может стать причиной разрушения балок, которые поддерживают дорожное полотно трассы.

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