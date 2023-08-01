«Земля больших кошек» появится на Дальнем Востоке

Создание резервата даст российским и китайским ученым новые возможности для охраны хищников Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На Дальнем Востоке появится первый в мире трансграничный российско-китайский резерват «Земля больших кошек» для сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов. Правительство России одобрило проект соглашения о его создании, рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трансграничный резерват объединит национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» с российской стороны и Северо-восточный национальный парк тигров и леопардов Китая. Площадь международной особо охраняемой территории составит 1,8 миллиона гектаров.

Создание резервата даст российским и китайским ученым новые возможности для охраны пятнистых и полосатых хищников. Появится единая система мониторинга диких животных, наладится обмен исследовательскими данными. Также улучшится борьба с браконьерством и трансграничными лесными пожарами.

Для координации этой работы создадут специальный совет, в который войдут руководители российских и китайской ООПТ.

Площадь международной особо охраняемой территории составит 1,8 миллиона гектаров. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Сотрудничество «Земли леопарда» с национальным парком Китая имеет многолетнюю плодотворную историю. С 2019 года были установлены прямые контакты, состоялись обмены делегациями, подписаны протокол о сотрудничестве и план совместных действий. Создание трансграничного резервата на уровне правительств двух стран выведет эту работу на совершенно новый уровень, значительно повысив эффективность взаимодействия. Сегодня будущее редких животных зависит от общих усилий двух стран», – отметил директор приморского нацпарка Виктор Бардюк.

Сейчас соглашение рассматривает китайская сторона. После его одобрения, министры природных ресурсов обеих стран подпишут совместный приказ о создании трансграничного резервата. Точные сроки этого события пока неизвестны.

В «Земле больших кошек» будут обитать популяции амурского тигра и дальневосточного леопарда. Сейчас на российской стороне отмечают 125 пятнистых хищников и 58 полосатых, на китайской – 60 и 40. Эти данные нельзя суммировать, потому что многие животные переходят границу и отмечаются сразу в двух странах. Точное их количество ученые смогут определить после создания международного резервата.

На Дальнем Востоке есть еще один трансграничный резерват. Это российско-монгольско-китайский международный заповедник «Даурия» площадью почти в 900 тысяч гектаров. Его создали в 1994 году, он объединяет российский заповедник «Даурский», монгольский «Монгол Дагуур» и китайский «Далайнор». Основные охраняемые виды здесь монгольская газель – дзерен и многочисленные виды водно-болотных птиц, в том числе занесенные в Российскую Красную книгу и Красный список Международного союза охраны природы.

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