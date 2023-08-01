Столицу Приморья преобразят и сделают более привлекательной для туристов

Проект реализуют до конца этого года. Фото: Вадим ПОПОВ

В ближайшие дни в столице Приморья начнется создание новых элементов туристической инфраструктуры города. Работы проведут на средства федеральной субсидии, которая Владивостоку досталась по итогам конкурса по проектированию туристского кода городов, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы города Константина Шестакова, выход Владивостока на федеральный конкурс стал возможен благодаря совместной работе архитекторов, дизайнеров, специалистов музея истории Дальнего Востока и мэрии:

«Мы вошли в число победителей, получили грант, благодаря которому в центре города будут созданы новые общественные пространства, появятся современные привлекательные элементы, которые оценят и жители Владивостока, и гости города»

Фасадная подсветка. Фото: Администрация Владивостока

Сильно изменится общественное пространство в районе Адмирала Фокина, 23, которое станет событийной площадкой. Планируется, что здесь будут проходить фестивали, ярмарки, концерты и другие интересные мероприятия. На территории появится озеленение, сцена, система освещения.

Площадь на Адмирала Фокина. Фото: Администрация Владивостока

Преобразится и участок от Океанского проспекта до площади на Адмирала Фокина, 23, здесь появится павильон Туристско-информационного центра. Для этого на территории расширят пешеходную зону, построят современный туалет, обустроят место для торговли сувенирами и продуктами.

На пересечении улиц Адмирала Фокина, Пограничной, Алеутской и Океанского проспекта появится безбарьерная пешеходная среда, а по 120 адресам оформят архитектурную подсветку.

В Миллионке в рамках создания туристского кода установят новые бронзовые арт-объекты. Ими станут, например, житель этого района конца 19 – начала 20 веков – китаец-носильщик или известный многим владивостокцам моряк-художник Джон Кудрявцев.

На набережной Спортивной гавани планируют обновить морскую скульптурную композицию. На Уборевича у гимназии № 1 оборудуют небольшую видовую площадку, откуда можно будет любоваться видами города.

Видовая площадка на Уборевича. Фото: Администрация Владивостока

Бизнесмены города помогут изменить вид вывесок на исторических зданиях: сделать их более незаметными путем уменьшения, чтобы они не мешали жителями и гостям города наслаждаться архитектурной красотой Владивостока.

Проект благоустройства набережной Спортивной гавани. Фото: Администрация Владивостока

По плану, проект реализуют до конца этого года.

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