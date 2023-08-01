Работаем без отдыха, но это закаляет: владивостокские студенты – о рыбообрабатывающем заводе

На Камчатку отправились 200 студентов со всей России. Фото: Кристина ХОЛОША.

В этом году более 200 студентов из 13 регионов России прилетели в Камчатский край на межрегиональный трудовой проект «Кристалл». Ребята подавали заявки, проходили отбор – так появилась команда из 14 отрядов, которые по итогу поехали работать летом в Соболевский район на рыбообрабатывающий завод. В материале «Комсомольской правды – Владивосток» рассказываем о работе приморских студентов в краю вулканов.

После закрытой сессии летом большинство студентов выбирают отдых или путешествия. Но не эти ребята. Они борются за право попасть на крупный завод по производству рыбных продуктов. Так, студенческий путинный отряд «Голубой Меридиан» из Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета прошел отбор и поехал на Камчатку. Руководителем проекта стала студентка магистратуры направления «Продукты питания животного происхождения из водных биоресурсов» Виктория Горкунова.

Ребята признают, что работать на путине тяжело. Фото: Кристина ХОЛОША.

«Путина – это тяжело, непонятно, где находится, непонятно будет рыба или нет, найдется ли время для отдыха. Однако это закаляет и воспитывает. Ты можешь пройти этот путь и подумать: «Я больше сюда в жизни никогда не вернусь, было слишком сложно». А можно сказать: «Это было тяжело, но мне понравилось». То, что заставляет возвращаться на заводы и на путину в целом –люди. Несмотря на тяжелый труд, находишь поддержку в других, создаешь совместные воспоминания», – делятся впечатлениями бойцы студенческого путинного отряда.

Для работы необходимо обладать необходимыми качествами. Фото: Кристина ХОЛОША.

Студенты трудятся на всех этапах производства. Начиная с сортировки и обработки рыбы заканчивая упаковкой готовой продукции, перекидывания по холодильникам, перегрузов в машину. Работая на всех процессах, могут заменить друг друга на разных точках.

Студенты трудятся на всех этапах производства рыбных продуктов. Фото: Кристина ХОЛОША.

Здесь всему обучают, проходить специальные курсы или подготовку заранее не требуется. Единственное: нужно обладать определенными качествами, внутренним стрежнем, дисциплиной и выносливостью. В первое время ломает всех, болеют, ноют мышцы – от непривычки, но потом привыкают, и смены пролетают одна за другой. Если человек занимается спортом, у него развита мелкая моторика – все в плюс.

Всему необходимому обучают на заводе. Фото: Кристина ХОЛОША.

Завод – тяжелый труд с какой стороны не посмотри. Так зачем сюда приезжают? Во-первых, многие студенты так закрывают летнюю производственную практику. Во-вторых, заработок. Но путина — это всегда лотерея: никогда не знаешь где будет много работы, где меньше.

Студенты приезжают сюда по нескольким причина. Фото: Кристина ХОЛОША.

Зарплата путинщиков зависит от многих факторов. Где находится завод: на Сахалине, на Шикотане или на Камчатке. Какая мощность завода: одна производственная машина есть на предприятии или восемь. Позиция на предприятии: на каких-то процессах платят больше, там больше ответственности. От тоннажа: количество готовой продукции. От времени: сколько болели, прогуливали. Какую-то конкретную цифру заработка назвать сложно, за два месяца можно увести 100 тысяч рублей. Обычно есть гарантированная выплата, даже если не рыбный год и ребята сидят без работы – выходит около 30 тысяч.

Будет рыба или нет, зависит от удачи. Фото: Кристина ХОЛОША.

«Кристалл» – это не просто завод, а межрегиональный студенческий проект. Помимо работы, студенты занимаются также комиссарской, культурно-развлекательной деятельностью.

«Было неожиданно стать руководителем проекта, никто не обучал такой лидерской позиции, по факту моя подготовка – это предыдущие шесть лет нахождения в организации на разных должностях. Меня очень вдохновляет наш путь: мы преодолеваем сложности, конфликты, моменты, связанные с руководством 200 студентами. Но это незабываемо и очень сильно прокачивает. «Мы разные, но мы вместе» – один из девизов «Российских Студенческих Отрядов». Тут я убедилась в этом на 10%: мы из разных регионов, с разным менталитетом, но с одной целью», – рассказывает Виктория Горкунова.

Впереди у ребят еще месяц работы на заводе, но некоторые из них после основного периода хотят задержаться на Камчатке еще на несколько дней: посмотреть природные красоты, достопримечательности. Когда еще в жизни выпадет такой шанс?

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