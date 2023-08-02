Убирают ямы и незаконные гаражи: дорожные службы Владивостока наводят порядок в городе

С начала 2023 года с улиц приморской столицы убрали более 400 незаконных гаражей. Фото: Администрация Владивостока

Дорожные бригады Владивостока продолжают приводить улицы города в порядок. Они восстанавливают просевшие люки и асфальтируют участки, где образовались ямы, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Минувшей ночью специалисты провели локальный ремонт на пересечении Океанского проспекта и Комсомольской, на Алеутской, Фонтанной и на остановке «Студенческая». Здесь они убрали ямы и отремонтировали просевшие люки.

Работы проводят сотрудники предприятия «Содержание городских территорий». Фото: Администрация Владивостока

По словам сотрудников муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», на Гоголя и перекрестке Океанского проспекта и Комсомольской повредился асфальт, рабочие сняли старое покрытие и положили новое.

На Алеутской и Фонтанной восстановили люки и также уложили асфальт, но на некоторых участках пришлось провести комплекс работы – заменить плиты перекрытия и установить новые канализационные крышки.

Специалисты «СГТ» работают круглосуточно, проводят локальный ремонт дорог, наносят разметки и не только. Сотрудники муниципальной службы также убирают незаконные постройки.

Дорожники работают круглые сутки. Фото: Администрация Владивостока

Так торговый павильон на Русской, 66, и несколько объектов на Тринадцатой, 1, демонтируют на этой неделе. Имущество владивостокцев, которые незаконно занимали землю, отправят на площадку для временного хранения.

Имущество владивостокцев отправят на площадку для временного хранения. Фото: Администрация Владивостока

Сотрудники службы напомнили, что перед тем, как начать снос объектов, собственникам дают время, чтобы самостоятельно вывезли свое имущество. Если они не успели этого сделать, забирать все придется с площадки временного хранения, при этом оплатив штрафы и понесенные расходы.

В мэрии добавили, что с начала 2023 года с улиц приморской столицы убрали более 400 незаконных гаражей.

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