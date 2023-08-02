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Владивосток2 августа 2023 2:32

Убирают ямы и незаконные гаражи: дорожные службы Владивостока наводят порядок в городе

Дорожники во Владивостоке ремонтируют асфальт и просевшие люки
Павел САХАРОВСКИЙ
С начала 2023 года с улиц приморской столицы убрали более 400 незаконных гаражей.

С начала 2023 года с улиц приморской столицы убрали более 400 незаконных гаражей.

Фото: Администрация Владивостока

Дорожные бригады Владивостока продолжают приводить улицы города в порядок. Они восстанавливают просевшие люки и асфальтируют участки, где образовались ямы, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Минувшей ночью специалисты провели локальный ремонт на пересечении Океанского проспекта и Комсомольской, на Алеутской, Фонтанной и на остановке «Студенческая». Здесь они убрали ямы и отремонтировали просевшие люки.

Работы проводят сотрудники предприятия «Содержание городских территорий».

Работы проводят сотрудники предприятия «Содержание городских территорий».

Фото: Администрация Владивостока

По словам сотрудников муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», на Гоголя и перекрестке Океанского проспекта и Комсомольской повредился асфальт, рабочие сняли старое покрытие и положили новое.

На Алеутской и Фонтанной восстановили люки и также уложили асфальт, но на некоторых участках пришлось провести комплекс работы – заменить плиты перекрытия и установить новые канализационные крышки.

Специалисты «СГТ» работают круглосуточно, проводят локальный ремонт дорог, наносят разметки и не только. Сотрудники муниципальной службы также убирают незаконные постройки.

Дорожники работают круглые сутки.

Дорожники работают круглые сутки.

Фото: Администрация Владивостока

Так торговый павильон на Русской, 66, и несколько объектов на Тринадцатой, 1, демонтируют на этой неделе. Имущество владивостокцев, которые незаконно занимали землю, отправят на площадку для временного хранения.

Имущество владивостокцев отправят на площадку для временного хранения.

Имущество владивостокцев отправят на площадку для временного хранения.

Фото: Администрация Владивостока

Сотрудники службы напомнили, что перед тем, как начать снос объектов, собственникам дают время, чтобы самостоятельно вывезли свое имущество. Если они не успели этого сделать, забирать все придется с площадки временного хранения, при этом оплатив штрафы и понесенные расходы.

В мэрии добавили, что с начала 2023 года с улиц приморской столицы убрали более 400 незаконных гаражей.

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