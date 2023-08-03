Деревянный причал, амфитеатр и новые лестницы: излюбленное место отдыха приморцев преображается

Отсюда здорово наблюдать за соревнованиями или любоваться пейзажами. Фото: vlc.ru

Одно из любимых мест для отдыха и прогулок жителей Владивостока становится комфортнее и красивее. Парк почти с 40-летней историей модернизируют. В преображении Минного городка участвуют не только власти, но и бизнес.

Так, подарок городу преподнесла компания «Рекорд». За счет средств которой у первого озера оборудовали причал из лиственницы, амфитеатр и новые лестницы. Теперь отдыхающие здесь смогут любоваться пейзажами, заниматься йогой или судомоделированием – место вполне себе удобное.

«Мы стараемся активно участвовать в жизни города и помогать ему в развитии. Наша организация часто проводит различные спортивные соревнования, в том числе забег и футбольный детский фестиваль. Узнав о том, что у судомоделистов не было подходящей площадки для проведения соревнований, мы решили помочь», – поделился директор компании «Рекорд» Евгений Клочков.

Чтобы сохранить натуральное дерево и обеспечить долговечность конструкции, лиственницу в ближайшее время покроют специальной краской.

Руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров, поблагодарил инвестора. Отметив, что первые тренировочные заезды в рамках Международных соревнований по судомодельному спорту «Кубок Тихого океана – 2023», пройдут в парке уже 5 августа. Прийти посмотреть на состязания смогут все желающие, а в обновленной обстановке – это вдвойне приятно.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», парк Минного городка планируется комплексно благоустроить. Территория довольно большая, поэтому работы ведутся поэтапно. Чтобы реализовать масштабный проект привлекают инвесторов. Кстати, в прошлом году строители обустроили велотрек, чтобы маленькие посетители смогли с комфортом кататься.

Во Владивостоке в парке Минного городка скоро появится детский велотрек

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