Стабильность как один из главных итогов: мнение политолога о двухлетии Шестакова на посту

Как меняется Владивосток под руководством Константина Шестакова. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Прошло два года с момента, как депутаты Думы Владивостока официально избрали мэром Константина Шестакова. За это время вполне можно сделать вывод о том, как глава приморской столицы подходит к решению тех или иных вопросов и в целом проследить изменения в городе. Политолог Павел Наливайко поделился своими мыслями с «Комсомольской правдой – Владивосток» на этот счет.

– Одним из главных итогов работы Константина Шестакова - появление стабильности с точки зрения государственного управления. С 2016 года в городе поменялось сразу несколько глав, было также несколько исполняющих обязанности. Сейчас же сформирована полноценная команда.

Также эксперт отметил, что не стоит закрывать глаза на тот факт, что нет конфликтов между городской и краевой властью. Мэр и губернатор Олег Кожемяко работают вместе в рамках общих задач.

Политолог Павел Наливайко. Фото: «КП» - Хабаровск» Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Такой правильный подход к работе и решению задач государственного уровня позитивно сказывается и на развитии города. Край максимально включен в повестку Владивостока. Яркий пример мы могли наблюдать недавно, когда Владивосток накрыл циклон и остро встала проблема ремонта ливневой канализации. Тогда губернатор оперативно согласовал выделения транш городу на данное направление.

Кроме того, Павел Наливайко обратил внимание на то, что мэр работает как раз таки в той парадигме, которая и должна быть свойственна мэру. Константин Владимирович занимается хозяйством, не отвлекаясь на политические процессы. Грамотно взаимодействует с депутатами городской Думы и профильными министрами, но не злоупотребляет полномочиями.

Константин Шестаков наградил студентов, которые спасли тонущих детей. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Если посмотреть на социологические опросы, именно за это его ценят жители города. К тому же Константин Шестаков сам родился и вырос во Владивостоке, и у него есть личная мотивация развивать родной город, качественно делать жизнь удобной для людей. Те реформы, которые были им запущены, в том числе по дорожному движению и благоустройству, показывают, что человек реализует свои решения через призму городского пространства. Он декларирует, что вне зависимости от того, как сложится его политическая карьера, он будет здесь жить, пользоваться тем, что удалось сделать в период, будучи главой города.

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