Теперь нас слышат: что изменилось в жизни приморцев с приходом на пост мэра Владивостока Константина Шестакова

Жители Владивостока видят, как меняется их город. Фото: Администрация Владивостока

Владивосток открывает всё больше точек роста и показывает себя как город, который меняется в лучшую сторону. Люди заметили, как активно развивается столица ДФО, реализуют проекты инициативных жителей. Это не просто слова. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» побеседовала с неравнодушными к судьбе города приморцами, они поделились своими историями и мнением о нынешнем мэре.

Долгое время Российские студенческие отряды оставались во Владивостоке без своего здания, но теперь все изменилось. Благодаря Константину Шестакову у них появился дом – им выделили помещение по адресу Океанский проспект, 19 в.

«В целом уплотнилось взаимодействие со студотрядами с точки зрения работы. Наши ребята активно проявляют себя в проектах «Содержания городских территорий», «Зеленого Владивостока» и DNS. То есть мы стали еще ближе к городу и трудимся на его благо. При содействии администрации, нам теперь доступно сотрудничество со школами и российским движением «Дети молодежи» - при организации ремонтных бригад в учебных учреждениях. Это новая практика для нас. Мы, как студенческие отряды, готовы поддерживать главу города. Нам очень нравится тот прогресс, который происходит, нас слышат», – поделился с редакцией руководитель приморского регионального отделения молодежной общественной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды» Денис Григорьев.

Стоит отметить, что мэр максимально включен в развитие спорта во Владивостоке, лично посещая различные спортивные мероприятия. Помимо этого, во дворах домов появляются новые хоккейные коробки, а также ремонтируются пришкольные стадионы.

«Благодаря мэру процветает наша организация по развитию трикинга. Нас приглашают на различные праздники вроде Дня города или Дня молодежи. Это отличная возможность презентовать свое направление. Для нас помощь в обеспечении площадок – это очень важный момент. Стоит отметить, что Владивосток – это единственный город, где на уличных трикинг-площадках застелен гимнастический помост. Это очень круто, всегда приятно, когда администрация так поддерживает», – рассказал руководитель организации Максим Русанов.

Также спортсмен добавил, что благодаря вниманию команде мэра трикинг-площадки в городе на сегодняшний день - одни из самых оснащенных в России, в этом плане ребят всячески поддерживают, а где поддержка, там и развитие.

Константин Шестаков. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Вклад и инициативу главы города в благоустройство столицы Приморья оценил российский бизнесмен, совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев:

«У Константина Владимировича много качеств, которые позволяют ему быть хорошим мэром. Я бы отметил, что он умеет слушать людей. Не просто приходить на формальные встречи, а именно слушать и слышать. А еще очень важно, что мэр неравнодушный. Видно, он сам из Владивостока и ему совершенно не все равно на судьбу города, и что о нем будут думать горожане. Это позволяет ему подходить с душой к инициативам с мест, откликаться и помогать. Лично я чувствую себя частью команды Шестакова. Команды, которая объединила неравнодушных людей, профессионалов, энтузиастов. Благодаря этому получается сделать многое в благоустройстве нашего города, а еще больше предстоит сделать».

Дмитрий Алексеев. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, ранее «Комсомолка» пообщалась с политологом Павлом Наливайко, ему тоже есть что сказать о работе Константина Шестакова на посту мэра.

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