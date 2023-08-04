«Изюминка озера – черепашки»: во Владивостоке активно благоустраивают парки и скверы

Места отдыха благоустраивают в рамках нацпроектов и региональных программ. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжают благоустраивать объекты в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также по региональной программе губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов». Подробнее о ходе работ во время выездной проверки парков и скверов рассказал заместитель главы мэрии Тарас Фищук.

В 2023 году в приморской столице комплексно ремонтируют шесть парков и скверов. Один из них – территория у озера на Сафонова. Здесь подрядчик обустроит пешеходные дорожки, отсыпал побережье и смотровые площадки, чтобы жителям и гостям города было комфортнее наблюдать за водоемом.

По словам замдиректора Дирекции общественных пространств Лилии Гиззятовой, изюминка этого места – черепашки, за которыми с удовольствием наблюдают жители микрорайона.

В 2023 году в приморской столице комплексно ремонтируют шесть парков и скверов. Фото: Администрация Владивостока

«При разработке проекта были учтены все пожелания. Скоро здесь появится смотровая площадка прямо на озере, которая позволит с удобством наблюдать за происходящим».

Благоустраивают и парк в микрорайоне Снеговая Падь: здесь демонтировали старые объекты у будущей входной группы и уже готовят основание для пешеходных дороже. В дальнейшем, когда завершится ремонт, планируется создать лестницы и тропинки к сопке, а также провести освещение, высадить деревья и кустарники и возвести три видовые площадки.

Видовая площадка озера на Сафонова. Фото: Администрация Владивостока

Замглавы отметил, что необходимо увеличить темп работ в Снеговой Пади, а на время благоустройства – установить ограждение на строительной площадке.

Тарас Фищук также проследил за ходом работ в парке имени Сергея Лазо на Санаторной. В 2022 году, когда стартовал первый этап благоустройства, здесь оформили пешеходные тропинки, провели освещение, реконструировали танцевальную площадку, а в этом – поставили новые лавочки и урны, раздевалки на пляже, спасательные вышки, в центре общественного места – большую сцену и амфитеатр. Начальник управления городской среды Наталья Руденко добавила, что в будущем здесь буду проводить кинопоказы и концерты.

Во многих парках и скверах появились удобные скамейки. Фото: Администрация Владивостока

Благоустраивают и сквер в поселке Трудовое, подрядчик выполнил большую часть работ, поэтому территория заметно изменилась: дорожки заасфальтировали, провели освещение, установили сцену и высадили новые деревья. В течение месяца планируют соорудить детскую и спортивную площадки с лавочками и урнами.

Работники благоустраивают пешеходные дорожки. Фото: Администрация Владивостока

«Мы обратили внимание на несколько замечаний. В частности, необходимо исправить вынос асфальта на бордюры в некоторых местах и сгладить примыкания между разными типами покрытий. Подрядчик должен устранить замечания в ближайшее время. Мы планируем, что уже к 1 сентября эта территория порадует жителей поселка своим преображением», – поделился вице-мэр.

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