Одноклассники обновили возможности реакций на контент и отказываются от оценок фотографий

Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Социальная сеть Одноклассники отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри ОК.

Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в ОК, сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя.

Функционал оценок в Одноклассниках позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить “5+”. Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с «Классами», а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей.

Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в ОК, пользователи могут использовать как публичные механики «Класса», комментариев и других реакций, так и функцию приватного «Класса», который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс» в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении.

Отказ от функции оценок стал одним из важных шагов платформы ОК по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее Одноклассники запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.

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