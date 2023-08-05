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Владивосток5 августа 2023 0:00

Одноклассники обновили возможности реакций на контент и отказываются от оценок фотографий

Отказ от функции оценок стал одним из важных шагов платформы ОК
Антон КОРОЛЬ
Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс».

Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс».

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Социальная сеть Одноклассники отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри ОК.

Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в ОК, сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя.

Функционал оценок в Одноклассниках позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить “5+”. Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с «Классами», а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей.

Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в ОК, пользователи могут использовать как публичные механики «Класса», комментариев и других реакций, так и функцию приватного «Класса», который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку «Класс» в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении.

Отказ от функции оценок стал одним из важных шагов платформы ОК по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее Одноклассники запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.

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