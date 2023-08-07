В Медцентре ДВФУ определяют генетическую предрасположенность к раку

Лабораторный комплекс отвечает высоким мировым стандартам. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Молекулярно – генетическая диагностика сегодня занимает ведущее место в персонализированной медицине, именно этот вид исследования способен распознать все особенности здоровья конкретного человека. В первую очередь это необходимо онкобольным.

Мы рады сообщить вам хорошую новость: отныне жители Приморья и Дальнего Востока, не выезжая в центральные регионы России, могут пройти современные генетические тесты во Владивостоке, посетив лабораторию ДНК – диагностики в медицинском центре ДВФУ.

Рассказывает Грант Гулян к.м.н., зав Центром лекарственной противоопухолевой терапии МЦ ДВФУ:

«В ДВФУ, как и в мировых передовых медицинских центрах, успешно работает генетическая лаборатория, которая оказывает консультативную, диагностическую помощь и помогает синхронизировать все лечебные процессы нашим пациентам с онкологией. Это прежде всего, различные меланомы, рак легкого, молочной железы, яичников, кишечника, желудка.

Грант Гулян к.м.н., зав Центром лекарственной противоопухолевой терапии МЦ ДВФУ. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

У нас в лаборатории есть определенные генетические маркеры, выявление которых помогает врачу поставить правильный диагноз и определить тактику лечения даже у тех пациентов, у которых только предполагают рак. Мы используем разные методы диагностики генетического материала. Это поможет в подборе лекарства и хорошо повлияет на прогноз лечения, если у вас уже выявлено онкозаболевание. Если есть подозрение на рак, то мы поможем вам своевременно пройти диагностику и выдать достоверные данные о состоянии вашего организма. Главное, не затягивайте визит к нам, обращайтесь и, по возможности, оперативно, пройдите соответствующие лабораторные тесты».

Анна Стенкова к. б. н., зав лабораторией ДНК – диагностики МЦ ДВФУ:

«Уникальность нашей лаборатории в том, что мы стали теми «дальневосточными первопроходцами», кто освоил столь масштабный спектр молекулярно-генетических исследований. И время показало и доказало правильность нашей тактики и стратегии, которая сегодня помогает врачам – онкологам назначить эффективное, специфичное, лечение каждому конкретному пациенту и дает ему шанс на полноценную качественную жизнь. Наша лаборатория предоставляет широкий спектр услуг. Сегодня хочу ответить на самые популярные вопросы.

Анна Стенкова к. б. н., зав лабораторией ДНК – диагностики МЦ ДВФУ. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Кому в обязательном порядке необходимо пройти молекулярно-генетическое обследование?»

«Отвечаю – всем, у кого уже поставлен диагноз злокачественного новообразования. Часто к нам приходят люди, у которых родителей болели раком, и они хотят понять, влияет ли наследственность на такие опасные заболевания, как рак яичников, молочной железы, простаты».

Многих интересует вопрос: «Какова степень медицинского вмешательства при проведении диагностики, только ли кровь берут у пациента?»

Хочу отметить, что, в основном исследуется опухолевый материал в гистологических, парафиновых блоках, реже биопсийный биоматериал или плазма крови. Такие исследования мы проводим в течение пяти рабочих дней.

ДНК-лаборатория оснащена новейшим медицинским оборудованием. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Все современные методы исследований мы проводим на новейшем медицинском оборудовании, наш лабораторный комплекс отвечает высоким мировым стандартам.

Вы можете платно, без направления от врача пройти у нас любое обследование. Также исследования мы проводим по полису ОМС при направлении врача – онколога по вашему месту жительства. Наши опытные и отзывчивые администраторы готовы проконсультировать вас и помочь выбрать необходимую медицинскую услугу.

Наши контакты:

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Пос. Аякс, 10, Кампус Дальневосточного федерального университета, корпус №25 (через дорогу от главного въезда на территорию кампуса)

Call-центр: +7 (423) 223 00 00 (в будни с 9.00 до 20.00)

Сайт: http://med.dvfu.ru

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