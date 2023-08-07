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Владивосток7 августа 2023 2:40

В Медцентре ДВФУ определяют генетическую предрасположенность к раку

Новая линейка генетических тестов теперь доступна жителям Приморья и Дальнего Востока
Татьяна КОСТЫРКА
Лабораторный комплекс отвечает высоким мировым стандартам.

Лабораторный комплекс отвечает высоким мировым стандартам.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Молекулярно – генетическая диагностика сегодня занимает ведущее место в персонализированной медицине, именно этот вид исследования способен распознать все особенности здоровья конкретного человека. В первую очередь это необходимо онкобольным.

Мы рады сообщить вам хорошую новость: отныне жители Приморья и Дальнего Востока, не выезжая в центральные регионы России, могут пройти современные генетические тесты во Владивостоке, посетив лабораторию ДНК – диагностики в медицинском центре ДВФУ.

Рассказывает Грант Гулян к.м.н., зав Центром лекарственной противоопухолевой терапии МЦ ДВФУ:

«В ДВФУ, как и в мировых передовых медицинских центрах, успешно работает генетическая лаборатория, которая оказывает консультативную, диагностическую помощь и помогает синхронизировать все лечебные процессы нашим пациентам с онкологией. Это прежде всего, различные меланомы, рак легкого, молочной железы, яичников, кишечника, желудка.

Грант Гулян к.м.н., зав Центром лекарственной противоопухолевой терапии МЦ ДВФУ.

Грант Гулян к.м.н., зав Центром лекарственной противоопухолевой терапии МЦ ДВФУ.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

У нас в лаборатории есть определенные генетические маркеры, выявление которых помогает врачу поставить правильный диагноз и определить тактику лечения даже у тех пациентов, у которых только предполагают рак. Мы используем разные методы диагностики генетического материала. Это поможет в подборе лекарства и хорошо повлияет на прогноз лечения, если у вас уже выявлено онкозаболевание. Если есть подозрение на рак, то мы поможем вам своевременно пройти диагностику и выдать достоверные данные о состоянии вашего организма. Главное, не затягивайте визит к нам, обращайтесь и, по возможности, оперативно, пройдите соответствующие лабораторные тесты».

Анна Стенкова к. б. н., зав лабораторией ДНК – диагностики МЦ ДВФУ:

«Уникальность нашей лаборатории в том, что мы стали теми «дальневосточными первопроходцами», кто освоил столь масштабный спектр молекулярно-генетических исследований. И время показало и доказало правильность нашей тактики и стратегии, которая сегодня помогает врачам – онкологам назначить эффективное, специфичное, лечение каждому конкретному пациенту и дает ему шанс на полноценную качественную жизнь. Наша лаборатория предоставляет широкий спектр услуг. Сегодня хочу ответить на самые популярные вопросы.

Анна Стенкова к. б. н., зав лабораторией ДНК – диагностики МЦ ДВФУ.

Анна Стенкова к. б. н., зав лабораторией ДНК – диагностики МЦ ДВФУ.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Кому в обязательном порядке необходимо пройти молекулярно-генетическое обследование?»

«Отвечаю – всем, у кого уже поставлен диагноз злокачественного новообразования. Часто к нам приходят люди, у которых родителей болели раком, и они хотят понять, влияет ли наследственность на такие опасные заболевания, как рак яичников, молочной железы, простаты».

Многих интересует вопрос: «Какова степень медицинского вмешательства при проведении диагностики, только ли кровь берут у пациента?»

Хочу отметить, что, в основном исследуется опухолевый материал в гистологических, парафиновых блоках, реже биопсийный биоматериал или плазма крови. Такие исследования мы проводим в течение пяти рабочих дней.

ДНК-лаборатория оснащена новейшим медицинским оборудованием.

ДНК-лаборатория оснащена новейшим медицинским оборудованием.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Все современные методы исследований мы проводим на новейшем медицинском оборудовании, наш лабораторный комплекс отвечает высоким мировым стандартам.

Вы можете платно, без направления от врача пройти у нас любое обследование. Также исследования мы проводим по полису ОМС при направлении врача – онколога по вашему месту жительства. Наши опытные и отзывчивые администраторы готовы проконсультировать вас и помочь выбрать необходимую медицинскую услугу.

Наши контакты:

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Пос. Аякс, 10, Кампус Дальневосточного федерального университета, корпус №25 (через дорогу от главного въезда на территорию кампуса)

Call-центр: +7 (423) 223 00 00 (в будни с 9.00 до 20.00)

Сайт: http://med.dvfu.ru

На правах рекламы. med.dvfu.ru

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