Турниры по ночному волейболу и сессии с психологами: во Владивостоке выбрали лучшие молодежные проекты

Глава Владивостока наградил авторов лучших проектов. Фото: vlc.ru

В столице Приморского края подвели итоги конкурса «Молодежная инициатива», участниками которого в этом году стали 30 ребят. Компетентное жюри выбрало пять лучших проектов. Награду авторам лично вручил глава города Константин Шестаков. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Просветительский конкурс ежегодно проводит управление по делам молодежи администрации Владивостока. Финансовую поддержку мэрии могут получить проекты, разработанные молодежью от 18 до 35 лет. Наивысшие оценки завоевали самые креативные, полезные и интересные работы. Награждение состоялось в молодежном пространстве «ТОК» на Семеновской.

«Я восхищаюсь проектами нашей молодежи. Здорово, что вы участвуете и конкурс нашел отклик. Мы постараемся и дальше поддерживать вас в ваших инициативах. Сделаем наш город лучше вместе», – поделился Константин Шестаков.

Победителями в этом году стали:

Алексей Гуцуляк, который представил проект «Уличные турниры по волейболу Night Volley League». Инициатива предполагает серию соревнований, которые пройдут на популярных площадках города. Но главная изюминка проекта – состязаться молодежь будет в вечернее время.

Не менее спортивный и интересный проект Кирилла Ослонова. На «Марафоне по сборке кубика Рубика» планируется установить мировой рекорд по наибольшему количеству собранных кубиков за 30 часов.

Ярослав Кашепа предложил провести «Форум психологического просвещения «Волна». В рамках этой молодежной инициативы для ребят пройдут сессии с квалифицированными психологами.

Одной из лучших признана и работа «БЕЗопасное детство» Юлии Цымик. Девушка озаботилась профилактикой пропаж и побегов детей из дома и государственных учреждений.

По достоинству жюри оценило и проект «Культурно-просветительская выставка «Зеленый день» Елизаветы Морозовой. Передвижная художественно-просветительская выставка поможет популяризировать искусство и познакомить приморцев с биоразнообразием флоры Владивостока. Экспозицию составят из картин молодых профессиональных художников.

Константин Шестаков обсудил с молодежью планы на будущее. Фото: vlc.ru

Во время встречи мэр и молодые жители Владивостока также обсудили участие в конкурсе «Молодежная столица». Для этого предстоит подать заявку, в которой подробно будет описан план мероприятий на 2024 год, а также особенности молодежной политики и инфраструктуры города. Конкуренция во всероссийском конкурсе большая. Титул «Молодежная столица» дает городу множество преимуществ. Речь идет о проведении мероприятий федерального уровня, дополнительной поддержке юных дарований и так далее.

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