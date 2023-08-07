Книжный маяк зажжется во Владивостоке

Проект реализуется в 14 городах России. Фото: bookexp.ru.

С 18 по 20 августа Владивосток станет не только столицей Приморья, но и всей России, точнее литературной столицей. Здесь пройдет первый гибридный фестиваль «Книжный маяк Владивостока». Читателей ждут более 100 мероприятий и книжная выставка-ярмарка.

По сообщению сайта фестиваля «Книжные Маяки России», жителей и гостей города ожидают встречи с популярными писателями, круглые столы, посвященные острым проблемам современности и их отражению в литературе, прогулки с любимыми авторами по знаковым местам Владивостока.

«Книжный маяк Владивостока» станет финальной станцией для поезда «Книжной Экспедиции», который с 1 августа двигается в дальневосточную столицу из Санкт-Петербурга. По пути своего следования пассажиры – писатели, книгоиздатели, деятели культуры, блогеры проводят однодневные фестивали в 14 городах России.

Владивосток посетят Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Анна и Сергей Литвиновы, Андрей Максимов, Андрей Буровский, Вадим Панов и другие известные российские писатели и журналисты.

В первый день фестиваля состоится его торжественное открытие в кинотеатре «Океан». Гости мероприятия первыми увидят ролик о «Книжной Экспедиции» и познакомятся с участниками путешествия. Также они услышат песню-посвящение «Читающий поезд» в исполнении автора и певицы Елены Гудковой и встретятся с создателем проекта Денисом Котовым на первом торжественном Пленарном заседании фестиваля.

В мероприятиях фестиваля будут задействованы все знаковые места Владивостока – Токаревский маяк, Золотой и Русский мосты, памятники Александру Солженицыну и Владимиру Высоцкому, остров Русский и ДВФУ, библиотеки им Чехова и Горького.

В закрытии примут участие артисты Приморской сцены Мариинского театра, Вечер с яркими выступлениями именитых гостей и участников «Книжной Экспедиции» подарит участникам незабываемые впечатления и хорошее настроение.