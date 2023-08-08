БТР, дым и огонь по мишеням: в Приморье с размахом прошли военно-исторические соревнования

Участниками патриотических соревнований стали ребятами из разных районов Приморья. Фото: Мария КАЮРОВА

Военно-историческое многоборье «Путь Героев» (12+) объединило старшеклассников со всего Приморья, а точнее из 34 муниципалитетов края. Ребята прошли действительно непростой путь – от семинаров и тактико-строевой подготовки до основ стрельбы и занятий по медицине, и главное – отработке всех навыков в реалистичных условиях. По итогам шести месяцев соревнований за звание лучших на полигоне легендарной 155-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ во Владивостоке сразились восемь команд. Поддержать боевой дух и наградить целеустремленных участников приехала заместитель председателя правительства Приморья – министр образования края Эльвира Шамонова. Подробнее о воле к победе – в материале «КП-Владивосток».

Министр образования Приморья вручила благодарственные письма губернатора организаторам. Фото: Мария КАЮРОВА

Путь к патриотизму

Соревнования «Путь Героев», приуроченные к 85-летней годовщине Хасанских боев 1938 года – это дань памяти защитникам Отечества, направленные на сохранение и укрепление традиционных нравственных ценностей. Организаторами патриотического состязания выступила Федерация тактических игр и региональное отделение ДОСААФ России. Проект поддержали правительство края и лично губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также администрация Владивостока и командование ТОФ.

Журналисты тоже облюбовали военную технику. Фото: Мария КАЮРОВА

Подготовительные сборы для старшеклассников длились с февраля по апрель. Опытные инструкторы МОО «Федерация военно-туристических игр» организовали для ребят занятия по военно-медицинской, тактической и огневой подготовке. До школьников довели основные правила проведения соревнований и соблюдения техники безопасности, принципы квалификационного отбора, методы работы с игровым оборудованием. Многоборье для уже подкованных бойцов включало четыре кустовых турнира, которые проходили В Дальнереченске, Находке, Уссурийске и Владивостоке. На финальные состязания в столице Приморья, как и на отборочные туры, отвели два дня.

На первый – второй рассчитайсь! Фото: Мария КАЮРОВА

Через трудности к триумфу

В первый день краевых соревнований беспристрастное жюри оценивало командную слаженность – тактико-строевые приемы и маневры, работу группы при встрече с противником или при патрулировании территории. Естественно не обошлось и без оказания медицинской помощи и эвакуации «раненых» из зоны поражения. Смогли ребята также проявить свои навыки владения оружием, разумеется охолощенным, речь идет о его разборе, а также стрельбе со сменой локаций и экипировки. Доказали ученики и знание истории родного края, ответив на вопросы викторины, посвященной боям на Хасане. Заключительным этапом стал комплексных силовых упражнений. Стоит отметить, что в условиях полигона, оборудованного атрибутикой для тренировок, все выглядело настолько реалистично, что кажется, ребята еще больше вжились в роль бравых военных.

Реалистично и дух захватывает Фото: Мария КАЮРОВА

Второй день состязаний оказался не менее насыщенным и, возможно, еще более зрелищным –военная техника, маскировочные сети, огонь по мишеням. Команды приняли участие в серии военно-тактических игр с использованием лазерной системы поражения (Фаертаг). В сценарий включили элементы реконструкции значимых исторических событий из прошлого Приморья. Отбор проводился по олимпийской системе – на выбывание по трем сценариям: захват и удержание территории, подрыв объекта, уничтожение базы противника с помощью арткорректировщика (специалист по корректировке точки артобстрела). Важно отметить, что соревнования прошли под контролем опытных инструкторов, в полной экипировке и с соблюдением необходимых мер безопасности.

Командная работа. Фото: Мария КАЮРОВА

Все без исключения ребята продемонстрировали твердость характера и волю к победе.

«Золото» военно-исторического многоборья в этом году досталось сборной команде Владивостока с гордым названием «Орлы». Ребятам достались не только лавры славы, но и специальный приз от губернатора Приморья – поездка в Республику Беларусь. Там наши «орелики» смогут посетить места боевой славы и больше узнать о культуре братского государства.

Второе место и денежный сертификат заслуженно завоевала команда находкинского городского округа.

Почетную «бронзу» и денежный приз также получили ребята из Красноармейского района Приморья.

Ребята не скрывали радостных эмоций. Фото: Мария КАЮРОВА

Важность проделанной и организаторами, и участниками работы отметила заместитель председателя правительства края.

«Сегодня работа по патриотическому воспитанию молодежи требует активизации всех усилий, использования различных форматов. «Путь героев», как один из таких форматов, показал свою эффективность. Каждый ребенок, прошедший через этот проект уже победитель, независимо от того занял он первое или последнее место, потому что здесь он победил сам себя», – подытожила Эльвира Шамонова.

Эльвира Шамонова отметила, что каждый участник – победитель. Фото: Мария КАЮРОВА

На полигоне отрабатывать навыки куда интереснее. Фото: Мария КАЮРОВА

Правильные ценности

Важно напомнить, что в Приморье уделяется большое внимание сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. Не меньшее внимание власти уделяют культурному просвещению и спортивной составляющей. Так, в этом году в крае впервые прошли международные игры «Дети Приморья» (6+), организованные по инициативе Олега Кожемяко. Участие в них приняли ребята из разных регионов России, юные спортсмены из Белоруссии и КНР – больше 1500 человек.

Приморцы завоевали на домашней площадке 48 «золотых» наград. Всего же спортсмены из 34 муниципальных образований края смогли выиграть 163 медали.

Серьезный настрой на победу. Фото: Мария КАЮРОВА

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