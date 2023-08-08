Я приехала на микрооперацию: у сгоревшего здания во Владивостоке собираются ошеломленные посетители

Фото сгоревшего здания. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

К сгоревшему зданию на улице Капитана Шефнера, 2А во Владивостоке приезжают посетители. Те, кто пропустил новость о пожаре, как ни в чем не бывало отправились сюда по делам, но по понятной причине планы сорвались. Здесь располагаются офисы, магазины, гостиница и медицинский центр. «Комсомольская правда – Владивосток» прошлась по обуглившемуся коридору и пообщалась с очевидцами.

Обстановка внутри. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кругом разруха. Рабочие избавляются от хлама, разбросанного по сгоревшему полу. То, что когда-то было инвентарем, полками, товаром и мебелью скидывают прямиком на землю. Огонь в общей сложности уничтожил 500 квадратных метров. Этот участок, кстати огородили, чтобы какому-нибудь любопытному зеваке не прилетело кирпичом по голове.

Как на зло идет дождь, из-за этого в воздухе стоит неприятный запах гари и словно плесени. Останавливается такси, из него выходит девушка, делает несколько шагов к разрушенному крыльцу и застывает в недоумении.

Обломки валяются на полу. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– А вы…, – начинает диалог наш корреспондент, но не успевает договорить.

– А я на прием, – выдает озадаченная посетительница и пытается кому-то дозвониться.

Где-то вдалеке стоят сотрудники МЧС, пробраться до них задачка не из легких. Весь пол завален сгоревшими вещами и обломками. Пока специалисты разбираются в том, что послужило причиной пожара, девушка вновь вступает в диалог.

«Я просто в шоке. У меня сегодня должна была состояться микрооперация. Трубки не берут. Даже не знаю теперь, где мой врач. Меня не предупредили. Но скорее всего просто не успели обзвонить всех клиентов».

Огонь повредил около 500 квадратных метров строения. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Неподалеку на телефон сфотографировал обгоревший фасад молодой человек.

– Вы здесь работали?

– Нет, но должен был. Планировали снимать офис в этом здании, точнее в прилегающем к нему помещении. Была куча вопросов, касаемо оснащения, той же самой электрики. Теперь вот думаю, что не так уж тут и безопасно.

Территорию огородили. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, огонь вспыхнул рано утром 8 августа. Пожарные узнали о возгорании в 4:35 и приехали в считанные минуты. Эвакуировали 20 человек, четверо выбрались самостоятельно.

Когда пожарные прибыли на место, горели обшивка и фасад шестиэтажного здания. Погибших и пострадавших нет. Степень повреждений и ущерб еще предстоит установить. Согласно данным ЕГРН это «ремонтно-механический цех, основной корпус с бытовыми помещениями». К сожалению с собственником здания, как и с арендаторами поговорить пока не удалось.

Огонь вспыхнул рано утром. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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