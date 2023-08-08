Больше двух тысяч многодетных семей из Владивостока получили земли для строительства жилья

Сумма выплаты достигает 382 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке уже 85 многодетных семей обратились за выплатой в размере 382 тысяч рублей вместо земельных участков. Прием заявлений продолжается, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году денежную компенсацию планируют выдать 436 семьям приморской столицы. Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднего размера кадастровой стоимости земельных участков, которые входят в перечень для предоставления в собственность многодетным владивостокцам.

Для получения выплаты необходимо подать заявление, копии своего паспорта и родственников, а также согласие на обработку персональных данных в администрацию города. Подробнее ознакомиться с условиями предоставления денег можно по ссылке.

В мэрии напомнили, что земли многодетным семьям дают в собственность для строительства частного дома, а площадь получаемых участков составляет от 7 до 20 соток.

При строительстве дома владивостокцы могут получить порубочный билет, то есть разрешение на снос зеленых насаждений. Для удобства жителей на участки выезжают кадастровые инженеры, которые помогают новым владельцам определить границы территории.

В приморской столице уже более двух тысяч многодетных семей получили земли для строительства жилья. В реестре на право получения участков в собственность бесплатно включены более шести тысяч семей.

Напомним, что выдавать сертификаты на выплаты вместо бесплатных участков депутаты предложили в сентябре прошлого года. Заменить долгожданную землю на деньги можно только по согласию жителя. Размер суммы и порядок ее передачи должны рассматривать муниципалитеты на местах. Потратить выплату можно на строительство жилья, покупку участка, первоначальный взнос по ипотеке или жилищному кредиту.