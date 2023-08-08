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Владивосток8 августа 2023 5:24

Больше двух тысяч многодетных семей из Владивостока получили земли для строительства жилья

Часть жителей города вместо участков обращается за выплатой
Павел САХАРОВСКИЙ
Сумма выплаты достигает 382 тысяч рублей.

Сумма выплаты достигает 382 тысяч рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке уже 85 многодетных семей обратились за выплатой в размере 382 тысяч рублей вместо земельных участков. Прием заявлений продолжается, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году денежную компенсацию планируют выдать 436 семьям приморской столицы. Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднего размера кадастровой стоимости земельных участков, которые входят в перечень для предоставления в собственность многодетным владивостокцам.

Для получения выплаты необходимо подать заявление, копии своего паспорта и родственников, а также согласие на обработку персональных данных в администрацию города. Подробнее ознакомиться с условиями предоставления денег можно по ссылке.

В мэрии напомнили, что земли многодетным семьям дают в собственность для строительства частного дома, а площадь получаемых участков составляет от 7 до 20 соток.

При строительстве дома владивостокцы могут получить порубочный билет, то есть разрешение на снос зеленых насаждений. Для удобства жителей на участки выезжают кадастровые инженеры, которые помогают новым владельцам определить границы территории.

В приморской столице уже более двух тысяч многодетных семей получили земли для строительства жилья. В реестре на право получения участков в собственность бесплатно включены более шести тысяч семей.

Напомним, что выдавать сертификаты на выплаты вместо бесплатных участков депутаты предложили в сентябре прошлого года. Заменить долгожданную землю на деньги можно только по согласию жителя. Размер суммы и порядок ее передачи должны рассматривать муниципалитеты на местах. Потратить выплату можно на строительство жилья, покупку участка, первоначальный взнос по ипотеке или жилищному кредиту.

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