Дорожники во Владивостоке очищают канализации от мусора, а улицы от незаконных гаражей

Дорожники убирают мусор с ливневок круглые сутки. Фото: Администрация Владивостока

Круглые сутки дорожники из Владивостока прочищают ливневые канализации от грунта и мусора. Накануне такие работы прошли в районе Снеговой, 41, Кирова, 68, Стрелочной, 2а, стр. 7, Батарейной, 3а и Давыдова, 28, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий», очистка канализаций после удара стихии стоит на первом место. Основная задача дорожников – обеспечить быстрый спуск воды с тротуаров и проезжей части, особенно такие работы важно проводить на низменных точках, где осадки скапливаются буквально за минуты.

Основная задача дорожников – обеспечить быстрый спуск воды с тротуаров и проезжей части. Фото: Администрация Владивостока

«Вместе с этими потоками в ливнеку попадает грунт, камни и случайный мусор. Нередко мусор в сеть сбрасывают и недобросовестные граждане. Чтобы обеспечить нормальную работу сетей, мы их постоянно мониторим, прочищаем и промываем», – добавили в «СГТ».

Минувшей ночью и днем бригады дорожников наводили порядок на трассе Седанка – Патрокл, а также на улицах Снеговая Падя, Крыгина, Шилкинской и на других адресах.

Сотрудники «СГТ» также выполняют и плановые работы, а именно – демонтируют незаконные объекты. На Гамарника и Луговой под снос пошли гаражи, которые нелегально установили местные жители.

Работы по сносу гаражей прошли на луговой и Гамарника. Фото: Администрация Владивостока

Собственники гаражей и контейнеров не выполнили предписаний и не освободили участки, которые они заняли самовольно. Имущество владивостокцев увозят на площадку временного хранения.

Как поделились сотрудники «СГТ», сносить незаконные объекты почти каждый день, причем вывозят они не только сами гаражи, но и горы мусора, который находится внутри.

«Поэтому хотелось бы в очередной раз напомнить владельцам гаражей и других строений о том, что не нужно дожидаться приезда спецслужбы, которая займется сносом, а самостоятельно убрать имущество. В таком случае не придется оплачивать штрафы и расходы по демонтажу, перевозке и временному хранению имущества», – добавили в предприятии.

Имущество владивостокцев увозят на площадку временного хранения. Фото: Администрация Владивостока

В мэрии напомнили, что с начала года с улиц приморской столицы убрали уже более 400 незаконно установленных гаражей и контейнеров.

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