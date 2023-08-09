Больше пяти тысяч приморских детей прошли в июле по «Арсеньевской карте»

По карте можно посещать не только музеи, но и океанариум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За июль 5684 воспитанника пришкольных летних лагерей посетили мероприятия «Арсеньевской карты». Из них больше 800 ребят приехали во Владивосток из Артемовского городского округа и Надеждинского района, сообщило министерство образования Приморского края.

О том, как прошли первые два месяца масштабного образовательного проекта, рассказывает «Комсомольская правда – Владивосток».

Акция «Арсеньевская карта» стартовала 1 июня по инициативе губернатора Олега Кожемяко – в Международный день защиты детей. Школьники получили возможность бесплатно посещать культурные, образовательные и патриотические мероприятия, знаковые места Владивостока. Проект был назван в честь Владимира Арсеньева – знаменитого соотечественника, путешественника, географа и этнографа, исследователя Дальнего Востока, писателя.

Акция «Арсеньевская карта» стартовала 1 июня. Фото: Александр ХИТРОВ

«Вы все являетесь первооткрывателями. Именно для вас Приморский край создал карту, посвященную путешествиям по музеям, театрам, различным интересным природным местам. И назвали мы эту карту «Арсеньевской». Дорогие ребята, мы делаем все, чтобы ваше детство было счастливым, чтобы вы не знали забот. Вы – поколение, которому предстоит дальше строить Приморье, которому дальше жить в нашем государстве» - обратился Олег Кожемяко к детям.

В июне воспользоваться картой могли школьники, живущие в краевой столице. С июля к ним присоединились ребята из Артемовского округа и Надеждинского района, а с началом учебного года проект охватит территорию всего Приморского края и в нем поучаствуют еще 16 тысяч детей возрастом от 6 до 13 лет.

По словам министра образования края Эльвиры Шамоновой, за два месяца с начала акции для школьников купили больше 25 тысяч билетов на различные мероприятия, которые дети с удовольствием посещали.

Самыми популярными точками на «Арсеньевской карте» стали музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи, Океанариум на острове Русский и краевой театр кукол.

Приморский океанариум только в первый месяц проекта принял больше двух тысяч школьников. Они знакомятся с обитателями океанских глубин, жителями тропиков и прибрежных вод. По словам руководителя службы экологического просвещения океанариума Михаила Корниенко, восторг детей вызывают как яркие тропические обитатели, так и обитатели холодных морей – пингвины и нерпы. Не меньшее удовольствие детвора получает от участия в увлекательном квесте, разыскивая на территории океанариума сокровище со старой пиратской картой в руках.

Приморский океанариум только в первый месяц проекта принял больше двух тысяч школьников. Фото: Антон ПИКУС

Более 1600 школьников посмотрели спектакли в Приморском краевом театре кукол. Ребятам показали «Мойдодыра», «Сказку о рыбаке и рыбке» и другие постановки.

Артисты театра признаются, что им очень комфортно играть для ребят, приехавших в краевой центр по «Арсеньевской карте» из сел Надеждинского района – не избалованные культурными изысками, они более внимательны и усидчивы. Их захватывает сюжет и завораживает действие на сцене.

Сотрудники музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева показывают школьникам не только экспонаты и выставки, размещенные в самом музее, но и проводят экскурсии по знаковым историческим местам Владивостока. Только за июнь в них приняло участие больше полутора тысяч детей.

«Детям нравится что-то исследовать. Большим спросом у нас пользуются экскурсии по Корабельной набережной, «Миллионке», где школьники могут не только услышать новую информацию, но и выполнять различные задания. Поэтому ребята из пришкольных лагерей с удовольствием приходят к нам» - рассказал начальник экскурсионно-образовательного отдела музея-заповедника Артем Чубун.

В мультимедийном парке «Россия – моя история» 12 июля школьники смогли увидеть «Первооткрывателей Приморья» - интерактивную экспозицию об истории освоения Дальнего Востока и Приморского края, в частности, о людях, которые внесли свой вклад в развитие территории.

Дети здесь узнали о трудностях, сопровождавших процесс присоединения дальневосточных земель, о русских дипломатах, благодаря которым Российское государство приросло новыми территориями.

Вместе со школьниками на этой выставке побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. После осмотра экспозиции дети пообщались с главой края и задали ему самые разные вопросы – от того, кем он хотел стать в детстве до того, какой танк был самым сильным во время Великой Отечественной Войны.

Сейчас школьники в парке «Россия – моя история» могут ознакомиться с выставкой «Невельской: плоды воображения», на которой представлен графический роман-манга, посвященный российскому адмиралу и исследователю Геннадию Невельскому, во многом благодаря которому Приморье стало частью России. «Комсомолка» ранее подробно рассказывала про этот проект.

Выставка «Невельской: плоды воображения». Фото: Елизавета Хрущева.

Проект «Арсеньевская карта» - это часть большой работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, которая идет в крае под контролем Олега Кожемяко. В Приморье регулярно проводятся акции и мероприятия, рассказывающие студентам и школьникам об истории края и России, прививающие им любовь к родной земле.

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