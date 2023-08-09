Стесал почти всю кожу: В Приморье завели уголовное дело за жестокое обращение с животными

Подозреваемого задержали. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае задержали мужчину, который пытался жестоким способом избавиться от собаки. Довести начатое до конца ему не дали люди, которые проезжали мимо и заметили, как он тащит по дороге, привязанную цепью к грузовику дворняжку. Неравнодушные приморцы не только спасли животное, но и обратились в полицию, теперь с живодером разбираются правоохранительные органы.

Компания отдыхающих как раз уезжала с моря со стороны села Занадворовка, они направлялись по дороге «Раздольное – Хасан» в направлении Барабаша. Перед ними предстала ужасная картина. Водитель грузовика ехал по грунтовой дороге, а к машине была привязана на цепи собака. По щебню и камням мужчина протащил несчастное животное где-то 1,5 километра.

«Бедняга уже стесана чуть не до костей. Горе-хозяином оказался торговец фруктов и овощей. Нам он свой поступок объяснил тем, что дворняжка ему больше не нужна», – делятся своей историей в соцсетях очевидцы.

Животное получило сильные травмы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Люди забрали измученную собаку и отвезли в ветеринарную клинику, оплатили часть лечения сами, а затем связались с зоозащитниками и передали бедняжку под их опеку.

Полицейские проверили всю эту информацию, размещенную в социальных сетях. Они установили личность водителя грузовика. Им оказался 22-летний местный житель. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершенного поступка. Следователем отдела МВД России «Хасанский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Теперь живодеру грозит до пяти лет лишения свободы, если не появится каких-либо смягчающих наказание обстоятельств.

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