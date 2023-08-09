Жирная точка в деле женоубийцы: приморскому экс-чиновнику Виталию Оноприенко вынесли приговор

Виталия Оноприенко признали виновным в убийстве жены. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморском краевом суде поставили жирную точку в деле об убийстве супруги бывшего директора учебного заведения и экс-главы департамента образования Виталия Оноприенко. Бывшего чиновника отправят в места лишения свободы на девять лет и шесть месяцев в исправительную колонию строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу приморского краевого суда.

Приговор экс-чиновнику вынесли еще в апреле 2023 года, но сын осужденного не согласился с решением суда. Тогда он обжаловал приговор, попросил отменить его и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство. Однако решение оставили без изменения, приговор вступил в законную силу.

«НАПАДЕНИЕ» НА СЕМЬЮ

Вернемся к истокам этой кровавой истории, которая наконец-то подошла к своему логическом завершению. В 2013 году на всю Россию прогремела новость о вооруженном нападении на семью Оноприенко. Изрезанное тело Людмилы и Виталия без сознания на лестничной площадке нашел сосед.

37-летнюю женщину похоронили на этой же неделе. Все произошло так быстро, что в первое время о трагедии не знал даже ее сын 13-летний Леша. Он находился в детском лагере, затем – у бабушки и деда.

Виталий попал в реанимацию. Медикам пришлось побороться за жизнь бывшего чиновника. На его шее остались следы от удавки, на ногах – синяки от связки скотча, кое-где – полоски от ножевых.

РАСКОЛ В ОТНОШЕНИЯХ

В следственном комитете тогда обмолвились, что дело довольно темное. Вроде как и следы кражи есть, погром в доме, но ведь один из супругов выжил. Почему?

До этого на нескольких заседаниях суда в свою защиту Оноприенко говорил, что жил душа в душу со своей женой, но собирался покинуть семью, потому что полюбил другую женщину. Сторона защиты утверждает, что признание из Виталия попросту «выбили» силовики.

По словам ныне осужденного, в тот роковой день Людмила вставила ключ в дверь квартиры, но она оказалась незапертой. Внезапно супруга пришла в недоумение, остановилась и рассматривала комнату: был полный бардак. Затем из кухни выскочил некто и схватил женщину за шею.

– Я только и услышал, что она крикнула: «Виталя!» Я испугался. Сразу же мне прилетел удар в пах, затем по шее и по голове. Спустя время я пришел себя. Я помню Людмилу на полу, помню много крови, снова – туман, и вот, я уже в больнице, на календаре – 17 июня, – так гласила легенда Виталия Оноприенко.

НОВЫЙ ПОВРОТ В ДЕЛЕ

Тень убийства не падала на бывшего чиновника все эти годы. Вплоть до 2022 года дело оставалось нераскрытым, пока Оноприенко во всем не сознался. В зале суда прокурор показала присяжным запись, на которой Виталий в подробностях рассказал, что произошло 14 июня.

В тот день без пяти минут расколовшаяся семья отправилась на рынок, женщина начала ссору. Параллельно она обвиняла мужа в том, что он бросил «собственного сына».

– Она начала ругаться еще в ТЦ, когда я сказал, что мне нужно отъехать. Затем Людмила потребовала отвести ее на рынок. Когда мы подъехали к дому – она продолжала меня «пилить». Занеся пакеты, я планировал уйти, но жена начала громко кричать и ударила меня. Я пришел в ярость, схватил складной нож и ударил им Людмилу. Куда именно – уже не помню, – рассказывает обвиняемый, показывая каким образом наносил удары.

После того, что мужчина сделал, он попытался покончить с собой. Как мы уже знаем, врачи его спасли.

МНЕНИЕ ЗАЩИТЫ

«КП» удалось побеседовать с адвокатом Оноприенко. Видео стало главным аргументом стороны обвинения. Для присяжных оно расставило все точки над i. Но у защиты были свои мысли на этот счет.

– Суд разрешил предоставить коллегии только те доказательства, которые компрометируют Оноприенко. Например, явка с повинной подписана в 18:40, но никто не уточняет, что его забрали в отдел ОРЧ на улице Карбышева 7:30. Где он был все это время? Спустя несколько месяцев он в качестве содержащихся в СИЗО лиц встречает сотрудников ведомства, которые сидят за то, что выбивали показания. Нет никаких доказательств, что он это совершил.

Позднее на суде Оноприенко вновь отрицал свою вину и рассказывал легенду, которую придумал в 2013 году.

ВИНОВЕН

В апреле 2023 года первореченский районный суд Владивостока вынес свой приговор – виновен.

– В судебном заседании установлено, что в июне 2013 года фигурант в результате ссоры с супругой, вызванной предстоящим расторжением брака, нанес ей несколько ударов складным ножом, от которых наступила смерть потерпевшей 1975 года рождения, – отметили в ведомстве.

Прокуратура доказала, что после убийства бывший чиновник устроил бардак в жилище, выбросил золотые украшения в окно, которые якобы украли налетчики, и совершил самоподвешивание на ремне. Затем он выполз в подъезд, чтобы соседи смогли обратить внимание на преступление в выгодном для Виталия свете.

«Коллегией присяжных заседателей Оноприенко признан виновным и не заслуживающим снисхождения», – точка.

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