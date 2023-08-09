Ударил битой, бросил в канаву: неизвестный напал на отловищика собак в Приморье

Неизвестный повредил клетку для отлова животных. Фото: принтскрин видео.

В Приморье уже несколько лет действует система отлова бродячих псов ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выписка), но видимо не все жители края знают об этом. Когда отловщик из компании «Аристократ» по заказу мэрии приехал забрать бездомных животных, на него набросился с дубинкой агрессивный человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инцидент произошел на улице Промышленная в районе дома 72 «А». Служба по отлову должна была поймать стаю дворняжек близ улицы Ветеранов, но животные перебежали в другое место. Как только всех собак нашли и принялись загонять в специальные клетки для перевоза, откуда ни возьмись, появился бородатый мужчина с дубинкой.

Возможно, человек не понимал, что псов не собираются усыплять, а доставят в вольеры, но это не оправдывает его неадекватное поведение. Отловщик «Аристократа» снял все на телефон. И то, как его ударили дубинкой, как его швырнули в канаву и повредили клетку. Пострадавший написал заявление в полицию. Редакция ждет официального комментария от пресс-службы ведомства, чтобы понять, взяли ли ситуацию на контроль.

Напомним, компания «Аристократ» занимается отловом животных по системе ОСВВ с 2022 года. Ранее эту систему активно начинали внедрять еще в 2021 году волонтеры организации «Друг Рич».

Администрация города лично следит за состоянием отловленных собак. Кроме того, как ранее сообщала «Комсомолка», во Владивостоке продолжает работу чат-бот, созданный совместно с Центром управления регионом. В нем можно сообщить о безнадзорных животных с указанием адреса их обитания или вызваться волонтером для помощи приюту.

Также жители города могут сообщить о стае собак по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222 333. А люди, которые самостоятельно привезут животное в приют, могут получить две тысячи рублей как вознаграждение – правда, с соблюдением некоторых условий.

Выплаты не будет:

- за щенков до 6 месяцев и карликовые породы собак;

- людям младше 18 лет;

- людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или без определенного места жительства.

Получить консультацию вопросу самостоятельного отлова бездомных животных можно по телефону 8-908-442 42 14.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Любимая собака живодеров: исчезнувший спаниель 5 лет ждал хозяев на «адской ферме» в Артеме

Домашних питомцев от бойни на мясо спасают волонтеры с полицией [фото, видео] (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.