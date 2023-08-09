Препараты обновляются постоянно: в столице Приморья активно борются с вредными грызунами

Перед работами специалисты проводят «разведку» Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Всю историю человечества его сопровождали не самые приятные спутники – серые крысы. Эти грызуны живут по соседству с людьми абсолютно везде. Не минула эта проблема и Владивосток, поэтому администрация города системно борется с нежелательными сожителями.

В среду, 9 августа, специалисты провели дератизацию домов на Океанском проспекте, 16 и улице Адмирала Фокина, 29, подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

Перед работами специалисты проводят «разведку» – осматривают помещение, определяют вид крыс, которые в них живут, и их количество. Это нужно для того, чтобы подобрать самое эффективное средство, его объем и места размещения отравы.

Каждая организация, которая занимается борьбой с крысами, получает лицензию на эту деятельность и может использовать в работе только разрешенные препараты. Они, кстати, все время обновляются – грызуны быстро приспосабливаются к ядам, и ученым приходится разрабатывать новые препараты.

В работе используются только разрешенные препараты. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

По словам специалистов, главное в их работе – подобрать наиболее эффективное средство для каждого объекта. Приходится учитывать множество факторов, даже самых неожиданных. Например, сегодня специалисты использовали отраву со вкусами клубники и колбасы, которые понравились местным крысам.

Главное в работе – подобрать наиболее эффективное средство для каждого объекта. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

«Полностью избавиться от крыс практически невозможно, но можно существенно сократить их количество. Популяции крыс возрастают вместе с уровнем комфорта человечества. У них появляются отличные условия для жизни. И даже если вывозить мусорные контейнеры каждые полчаса, это не решит проблему полностью. Нужна комплексная работа – подрезка деревьев, выкашивание травы, уборка старых веток, так как все это строительный материал для нор. Ну и, конечно, содержание придомовой территории, самого дома и квартир в чистом состоянии», – говорит Светлана Самбурова, руководитель ООО «Международное Тихоокеанское учебно-научное-производственное объединение по гигиене, туризму и сельскому хозяйству», которое проводило работы сегодня.

По словам представителя управляющей компании «Ленинского района» Лилии Кремень, крыс в жилых домах травят в среднем раз в месяц, но если появляется необходимость, то работы проводятся чаще.

Крыс в жилых домах травят в среднем раз в месяц. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Для большей эффективности дератизации управляющие компании, предприятия общественного питания и коммерческие организации проводят их одновременно в несколько этапов. Прошлая состоялась с 24 по 30 июля, второй этап идет с 7 по 13 августа и еще один запланирован на 21-27 августа. В эти же сроки городские службы проведут дератизацию общественных пространств и центральных улиц Владивостока в связи с жалобами жителей на частые встречи с крысами на этих участках.

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