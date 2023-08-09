Находил в интернете: во Владивостоке задержали адвоката, который развращал несовершеннолетних

СУ СК РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке задержали адвоката, который развращал несовершеннолетних. СУ СК РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На данный момент подробностей не так много. Известно, что мужчина находил своих несовершеннолетних жертв в соцсетях. Он знакомился с ними, совращал рассказами об интиме, уговаривал встретиться, во время общения склонял детей к интиму.

Точное число пострадавших еще предстоит выяснить следователям. Было, как минимум три подобных случая в период с 2018 по 2020 годы. В настоящее время мужчина задержан, заведено уголовное дело. Близкий к ситуации источник рассказал корреспонденту «Комсомолки» о том, что адвоката «взяли» дома.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что бывшие участницы стендап-клуба во Владивостоке заявили, что их насиловал организатор. Он через манипуляции, шантаж и подрыв статуса в коллективе прибегал к харассменту, склонял их к сексу.

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