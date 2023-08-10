В столице Приморья станет больше учителей

У студентов, желающих воспользоваться таким обучением, есть свои привилегии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке 43 выпускника 11 классов в этом году заключили договоры на целевое педагогическое обучение с ДВФУ и ВВГУ. Как отметили в мэрии, шанс поступить при таком наборе намного выше, чем при подаче документов на бюджет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Целевой набор на педагогические специальности ведется за счет средств городской администрации. У студентов, желающих воспользоваться таким обучением, есть свои привилегии: сниженный средний балл для поступления, повышенная стипендия и многое другое. Окончив университет, выпускники со 100% вероятностью устроятся на работу, главное – успешно учиться.

Как рассказал первый замглавы Владивостока Сергей Дмитриенко, в приморской столице не хватает педагогических работников в образовательных учреждениях, поэтому на эту специальность организовали целевое обучение.

«Такой опыт у нас реализован впервые, поэтому в этом году подать документы можно было без конкурса, и договоры заключены со всеми, кто желает стать учителем. Важно, что по завершению учебы специалист будет официально трудоустроен в школу, где для него предусмотрены все официальные выплаты, в том числе преференции для молодых специалистов», – добавил Сергей Дмитриенко.

Договоры с ДВФУ будущие студенты заключили по следующими специальностям: биология, математика и компьютерные технологии, русский язык и литература, английский и китайский языки, история и обществознание, английский и корейский языки, начальное образование с двумя профилями подготовки (логопедия, английский язык). А в ВВГУ ребята выбрали биологию, географию, иностранный язык (английский), английский и корейский языки.

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